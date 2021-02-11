مصدر أمني روسي: متزعمو «النصرة» وجهوا أتباعهم لارتكاب جرائم في روسيا

أعلن مصدر أمني روسي أن إرهابيين موالين لتنظيم «جبهة النصرة» يدربون مسلحين لارتكاب جرائم في شوارع ومدن روسية مختلفة.

ونقلت وكالة «تاس» عن المصدر قوله اليوم إن «متزعمي التنظيم الإرهابي وجهوا اتباعهم لارتكاب جرائم في مختلف المدن الروسية أثناء التجمعات العامة في الشوارع».

وأوضح المصدر أن متزعمي جماعات إرهابية تنضوي في إطار تنظيم «جبهة النصرة» يقومون بإعداد الإرهابيين المنحدرين من روسيا أو الذين تم تجنيدهم من بلدان مجاورة للقيام بالجرائم خلال التظاهرات في روسيا.