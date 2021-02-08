الإصابة تغيب بوغبا لاعب مانشستر عن الملاعب لأسابيع

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنكليزي أن لاعبه الفرنسي بول بوغبا سيتغيب عن الملاعب لأسابيع بسبب الإصابة.

وأشار موقع النادي الإلكتروني إلى أن بوغبا سيغيب عن الملاعب بضعة أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع إيفرتون بثلاثة أهداف لكل منهما أول أمس وفق ما أعلن مدرب الفريق النرويجي أولى غونار سولسكاير.

ويشكل غياب الفرنسي البالغ من العمر 27 عاماً ضربة ليونايتد الذي يكافح للبقاء في مسار ملاحقة مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي ومباريات كأس إنكلترا والدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” المقبلة.