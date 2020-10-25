كاريكاتير..

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 8 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 25 تشرين الأول 2020
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الأخبار
متضررو الحرائق يدخلون مظلة تمويل شبكات الري الحديث
التكية السليمانية تشهد توقيع عودة 77 صناعياً من حلب إلى ميدان العمل
«تعبئة مياه الفيجة» تستغني عن الفلترة في أعمال التعبئة
إيران تطالب الاحتلال بإنهاء اعتقالاته التعسفية بحق الفلسطينيين
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة
معاهدة حظر الأسلحة النووية تدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوماً
كانيل يرفض الإجراءات الأمريكية الجديدة أحادية الجانب المفروضة ضد بلاده
البرلمان الأوروبي يدعو النظام التركي إلى وقف قمع معارضي سياساته
طيران العدوان السعودي يجدد استهداف المناطق السكنية في اليمن
الملتقى الطلابي والشبابي العربي .. رفض التطبيع والتمسك بالمقاومة