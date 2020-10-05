كاريكاتير …

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 17 صفر 1442 الموافق لـ 05 تشرين الأول 2020
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الأخبار
الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري
تعسف إدارة ترامب ونزعتها العسكرية تحصد أرواح الأمريكيين
السفارة الكوبية بدمشق: لا يمكن القضاء على الإرهاب طالما هناك معايير مزدوجة في مواجهته
هل يسعى أردوغان لاستنساخ مجازر أجداده بحق الأرمن؟
(السورية للمخابز): 60 مليون ليرة وفر يومي من تطبيق شرائح الرغيف
توقيع اتفاقية للإعفاء المتبادل من سمات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية والمهمة والخاصة بين سورية وأبخازيا
الاحتلال الأمريكي يدخل عربات من معبر الوليد غير الشرعي إلى ريف الحسكة
كتب المحرر السياسي
الخارجية الإيرانية: على واشنطن إنهاء الحرب الاقتصادية على طهران
ميليشيا "قسد" تداهم عدداً من المنازل وتخطف مدنيين في ريفي الحسكة ودير الزور