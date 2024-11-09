٣٢ ملياراً خطة إنتاجية مشاريع الشركة العامة للكهرباء والاتصالات

تشرين – منال الشرع:

بلغت الخطة الإنتاجية للشركة العامة للكهرباء والاتصالات التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان للعام الحالي أكثر من 32 مليار ليرة، وبلغ الإنجاز الفعلي لنهاية الشهر العاشر 36.8 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 137٪.

وبحسب مدير عام الشركة المهندس سائر الزير في تصريح لـ “تشرين”، فإن الشركة تتولى تنفيذ أعمال عدة للعام الحالي وهي: صيانة الإنارة العامة لمحافظة دمشق بقيمة عقدية /3/ مليارات ليرة لمصلحة المحافظة، وتنفيذ شبكة توتر منخفض ومتوسط في توسع ضاحية قدسيا بقيمة عقدية /830/ مليون ليرة لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان.

إضافة إلى تنفيذ أعمال تجهيزات مراكز تحويل في الجزيرة 26 بمشروع دمر بقيمة /8.8 / مليارات ليرة لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان. وتنفيذ أعمال شبكة توتر متوسط في الجزيرة 26 بمشروع دمر بقيمة عقدية / 6.6 / مليارات ليرة.

وفي المنطقة الساحلية ومشاريعها وفق الزير: يتم تقديم وتركيب خلايا ومحولات لضاحية النصر وراميتا باللاذقية بقيمة عقدية /2.5/ مليار ليرة وتنفيذ التغذية الكهربائية للضاحية العمالية بالعبة والرويسة في طرطوس بقيمة /2.6/ مليار ليرة وتغذية المنطقة الصناعية بالشيخ بدر بخط توتر بقيمة عقدية /1.4/ مليار ليرة.

أما مشاريع المنطقة الشمالية، فيتم تمديد خط توتر متوسط لمخرج الشركة السورية النسيجية بقيمة /600 / مليون ليرة لمصلحة الشركة السورية للصناعات النسيجية بحلب، وتقديم وتركيب لوحة تحسين عامل استطاعة وصيانة محركات كهربائية بقيمة عقدية /735/ مليون ليرة.

وفي المنطقة الوسطى، فإن مشاريع الشركة تغذية مقاسم المشتركين في حسياء بالتوتر المتوسط والمنخفض بقيمة عقدية وقدرها /9.7/ مليارات ليرة، وتقديم وتركيب مراكز تحويل في المدينة الصناعية بحسياء بقيمة عقدية تتجاوز /2/ مليار ليرة، وتنفيذ إنارة شوارع متفرقة في مدينة السلمية بقيمة / 994 / مليون ليرة.

وفيما يخص مشاريع فرع المنطقة الشرقية هناك مشروع صيانة خطوط 20 ك. ف بحقول النفط بقيمة عقدية /1.4/ مليار ليرة.

يذكر أن الشركة تقوم بتنفيذ الأعمال الكهربائية والهاتفية، وإنشاء أعمال الإنارة وصيانتها على مستوى جميع المحافظات، إضافة إلى إنشاء خطوط نقل القدرة الهوائية والأرضية وصيانتها وتركيب محطات التحويل مع الأعمال التابعة لها وإنشاء الإنارة العامة وصيانتها وتركيب الشبكات والتجهيزات الخاصة بالاتصالات.