لتأمين حاجة الموسم.. غربلة وتعقيم بذار القمح يتواصلان في درعا

درعا – وليد الزعبي:

أوضح مدير فرع إكثار البذار في درعا المهندس سامر الزامل أن عمليات غربلة وتعقيم بذار القمح لزوم تأمين احتياجات الفلاحين لزراعة الموسم القادم متواصلة في الفرع، حيث تتوفر الإمكانية لتغطية كل كميات البذار المطلوبة ومن مختلف الأصناف المعتمدة.

وذكر الزامل أنه تمت حتى الآن غربلة وتعقيم كمية ٥٢٠٠ طن من القمح، وهي جاهزة للتوزيع على المزارعين، وتم حتى الآن بيع ١٣٥ طناً بسعر ٦ آلاف ليرة للكيلو، وعملية بيع بذار القمح تتم لجميع الفلاحين وفق التنظيم الزراعي الصادر عن مديرية الزراعة، وعمليات الغربلة والتعقيم متواصلة حتى منتصف شهر كانون الثاني القادم، حيث يوجد رصيد خام يقدر بنحو ٩ آلاف طن، علماً أن أصناف بذار القمح المتوفرة تشمل صنف (بحوث ٧) الذي يزرع مروياً في منطقة الاستقرار الأولى، و(شام ٩ ) الذي يزرع بعلاً في بالمنطقة نفسها، و(شام ٥ ودوما ٣) اللذين يزرعان بعلاً في منطقة الاستقرار الثانية، حيث توزع الأصناف حسب الخريطة الصنفية ومناطق الاستقرار.

وأشار مدير الفرع إلى أن اللجان الحقلية تقوم بالكشف على حقول الفلاحين المتقدمين للتعاقد، وسيتم البدء بإبرام العقود معهم اعتباراً من بداية شهر تشرين الثاني القادم، وتوجد كمية ٨٠٠ طن قمح سيصار إلى توزيعها على المتعاقدين ليقوموا بعد حصاد الموسم بتسليم إنتاجهم للفرع كبذار والمقدر وفق الخطة المعدة لهذه الغاية بـ١٢ ألف طن كفيلة بسد احتياجات الموسم بعد القادم.

ولجهة بذار الشعير ذكر الزامل أنه توجد لدى الفرع كمية ١٠٠ طن مغربلة ومعقمة سيتم تخصيص الفلاحين المتعاقدين بها.

تجدر الإشارة إلى أن وتيرة استجرار بذار القمح من فرع الإكثار، ستزداد تباعاً مع زيادة وتيرة عملية الزراعة بعد بدء هطل الأمطار، التي يأمل الفلاحون أن تكون وفيرة ومبشرة بموسم جيد.