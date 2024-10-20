مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل علاجها في ندوة تفاعلية

تشرين- هناء غانم:

ضمن ملتقى فرص العمل والتعليم أقامت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة مصرف الإبداع والتمويل الأصغر ندوة تفاعلية تحت عنوان: “مشروعك الخاص طريقك نحو النجاح”، في فندق شيراتون دمشق،‏ تهدف من خلالها إلى التعريف بأهداف الهيئة وبرامجها وأهمية التشبيك مع المصارف في ‏سبيل دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.‏

مديرة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتورة ثريا إدلبي أكدت أن ‏أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتعزز في ظل التداعيات التي خلفتها الحرب، وتؤثر على الواقع ‏الاقتصادي والاجتماعي، مشيرةً إلى أهم المشكلات التي تواجه المشروعات ‏الصغيرة والمتوسطة.

مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة لـ”تشرين”: لدينا مشكلات في التسويق والتمويل.. هدفنا تعزيز الشركات الإستراتيجية وتوسيع الاتفاقيات

وحول الأهمية التنموية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سورية أكدت إدلبي في تصريح لـ”تشرين” أن أهمية المشروعات الصغيرة كونها تشكل نسبة مهمة من قطاع الأعمال الخاص في سورية، وبالتالي تؤثر على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت إدلبي: هناك عدة مشاكل تواجه هذه المشاريع هي تمويلية وتسويقية وإدارية وفنيية ومحاسبية أيضاً، مؤكدة أنه يتم العمل على تجاوز هذه العقبات من خلال تطوير الإطار المؤسساتي للهيئة لتكون أكتر قوة، وتعزيز الشركات الاستراتيجية وتوسيع الاتفاقيات سواء مع البنوك أوالشركات، والعمل على تطوير الموقع الإلكتروني لمواكبة كافة التطورات.

إدلبي أشارت إلى أنه من مهام الهيئة تقديم الخدمات لعموم المشاريع وبناء الخبرات والمهارات لأصحاب المشاريع، والأهم حسب إدلبي إعادة النظر بالدورات التدريبية حتى نتمكن من الخروج بمشاريع حقيقية على أرض الواقع.

كما أشارت مديرة الهيئة إلى الدور الكبير لهذه المشاريع في تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي وتنشيط دوران العجلة الاقتصادية، نظراً لما تتمتع به تلك المشروعات من مزايا أبرزها: التقليل من معدلات الفقر كما تزيد من الإنتاج وتوفر مواد تصديرية بما ينعكس إيجاباً على الليرة السورية، وذكرت أن هذه المشاريع تعد مجالاً مهماً لتطوير الإبداعات والأفكار الجديدة، وتشكل نواة للمشروعات الكبيرة، وتساهم بالوقت ذاته في التنمية المتوازنة نظراً لتوزع هذه المشاريع في مختلف المناطق والمدن، كما تقلل من البطالة من خلال خلق فرص العمل، كونها تمتلك المرونة في مواجهة تقلبات السوق، وتعزز فرص النمو الاقتصادي.

مدير مصرف الإبداع والتمويل الأصغر: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يكمن بالتشاركية والتشبيك مع الحكومة

المدير التنفيذي لمصرف الإبداع والتمويل الأصغر أديب شرف أشار بداية إلى أهمية التشاركية والتشبيك في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الجهات الحكومية ‏لتحقيق التكامل في العمل من ناحية التمويل والتأهيل والمتابعة والتسويق، بما يسهم ‏في دعم أصحاب المشاريع بشكل ممنهج للوصول إلى أعداد كبيرة من المستفيدين بما ‏ينعكس على الاقتصاد الوطني.‏

وفي تصريح لتشرين أفاد شرف أننا نعمل على ابتكار خدمات تحدث فرقاً إيجابياً في المجتمع، ونولي أهمية للمرأة والشباب على مستوى العملاء ونضع مسؤولية تمكينهم وتعزيز قدراتهم على رأس أولويتنا في المصرف، مشيراً إلى أن هدفنا الأول والأخير هو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لذوي الدخل المحدود ورواد الأعمال من خلال تقديم خدمات مالية تتناسب مع الاحتياجات.

وحول الخدمات المقدمة أكد شرف أننا نقوم بتمويل المشروع كاملاً ضمن السقف المسموح به والذي يصل إلى ٣٠ مليون ليرة سورية، مشيراً إلى وجود دراسة تم العمل عليها لزيادة السقوف المسموح فيها.

ومن الجدير ذكره أنه تخلل الندوة عرض تعريفي لأهداف الهيئة التي تتلخص في رسم السياسات والبرامج ‏اللازمة لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏وتوفير بيئة تمكينية لها، وإحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات متعددة ‏النشاطات الاقتصادية، وتدريب طالبي العمل للمواءمة مع متطلبات الوظائف ‏المعروضة في سوق العمل.