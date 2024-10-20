محافظ الحسكة يحث “يونيسيف” على تنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية في المحافظة

تشرين – خليل اقطيني:

حثَّ محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صَيّوح منظمة “يونيسيف” على تنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية في مختلف مناطق المحافظة.

مشدداً خلال لقائه اليوم مديرة مكتب المنظمة في المحافظة جولي فاراندا على ضرورة تقديم المزيد من الدعم لمؤسسات الدولة، ولاسيما المؤسسات ذات الطابع الخدمي، من خلال تقديم معدات ومستلزمات العمل لها، من أجل إنجاز معاملات المواطنين، وتسييرها خلال أقصر فترة زمنية ممكنة، وتقديم الخدمات المطلوبة من تلك المؤسسات لهم بالمستوى الذي يلبي احتياجات السكان ويحقق الأهداف المرجوة من تلك الخدمات، إلى جانب وصولها إلى أوسع شريحة من سكان المحافظة واستفادتهم منها.

وبين صَيّوح أن عدم توافر الطاقة الكهربائية يعد العائق الأكبر أمام إنجاز معاملات المواطنين، وتقديم أكبر عدد من الخدمات لهم من قبل المؤسسات الحكومية. الأمر الذي يتطلب اللجوء إلى خيارات أخرى، أبرزها الاستفادة من الطاقة البديلة، من أجل تشغيل الأجهزة والمعدات الموجودة في مؤسسات الدولة، والضرورية لتقديم الخدمات المطلوبة لمراجعي تلك المؤسسات. مشيراً إلى أن الأولوية في الوقت الحالي هي لتركيب منظومة طاقة شمسية لفرع الجهاز المركزي للرقابة المالية، من أجل رفع وتائر العمل وتحسين الأداء وتسريع إجراءات إنجاز المعاملات سواء للعاملين في الدولة أو للمراجعين من المواطنين.

ولفت صيوح إلى أهمية وصول خدمات المشروعات التي تنفذها المنظمة لمستحقيها، من خلال التنسيق مع اللجنة الفرعية للإغاثة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة بتلك المشروعات في المحافظة. وذلك من أجل الوصول إلى تقييم موضوعي ودقيق لعمل ومستوى الشركاء المحليين من مؤسسات المجتمع المدني، واختيار الأفضل منها، بما يضمن التنفيذ الجيد للمشروعات المقررة بأعلى جودة وأقصر زمن وأقل كلفة بالشكل الذي يؤدي إلى إيصال الخدمة لمن يستحق من السكان، وفق أولويات الاحتياج للشرائح الأشد ضعفاً.

من جانبها، أبدت فاراندا استعداد منظمة “يونيسيف” لتنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية في مختلف مناطق المحافظة، بالتوازي مع تقديم الدعم لمؤسسات الدولة، من أجل تقديم أفضل الخدمات من حيث الكم والنوع للسكان المستهدفين بما يؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي لهم، ويعينهم على مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها محافظة الحسكة في مختلف المجالات.

منوهة بالدعم الذي تقدمه اللجنة الفرعية للإغاثة والمؤسسات الحكومية في المحافظة بتوجيه من المحافظ لعمل المنظمة، وتعاونها معها من أجل تسريع الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ المشروعات المقررة، بما يضمن وصول الخدمات لمستحقيها والتخفيف من معاناة الشرائح الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء المحافظة.