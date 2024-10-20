«الزراعة» و«الكهرباء» تناقشان التعاون في مجال مشاريع الطاقات المتجددة

تشرين:

ناقش وزيرا الزراعة الدكتور فايز المقداد والكهرباء الدكتور سنجار طعمة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة آليات التعاون في مجال مشاريع الطاقات المتجددة ودور وزارة الزراعة في تحديد الأراضي الصالحة لإقامة هذه المشاريع.

وأكد المقداد على أهمية هذه المشاريع لما لها من بعد وطني، لافتاً إلى ضرورة وضع رؤية مشتركة للحفاظ على الأراضي الزراعية من جهة وتحقيق المصلحة الوطنية للتوسع بمشاريع الطاقات المتجددة، مشيراً إلى البلاغ رقم 17 الذي أتاح إقامة هذه المشاريع في منطقة الاستقرار الخامسة، مؤكداً أن الخروج من شرط مناطق الاستقرار والاعتماد على المقدرة الإنتاجية يحتاج لدراسة لجان مختصة لدراسة نوع الأرض وملاءمتها لهذه المشاريع.

وبين طعمة أن الحكومة تتجه للتوسع بهذه المشاريع وتشجيعها وتقديم كافة التسهيلات لها لما لها من أهمية في رفد الشبكة بكميات من الكهرباء، لافتاً إلى أهمية الاستثمار في هذا المجال بحيث تحقق اشتراطات وزارتي الزراعة والكهرباء وبقية الجهات.

حضر الاجتماع معاون الوزير الدكتور رامي العلي ومديرو الأراضي والمياه والتخطيط والتعاون الدولي وأملاك الدولة.