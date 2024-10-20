الرئيس الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وملف عودة ‏اللاجئين السوريين

التقى السيد الرئيس بشار الأسد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبحث معه ‏العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وملف عودة اللاجئين السوريين.‏

وناقش الرئيس الأسد مع الوزير الصفدي التطورات الراهنة والخطيرة في المنطقة.‏

ونقل الوزير الصفدي رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية ‏الهاشمية حول مجموعة من الملفات الثنائية والإقليمية، إضافة لملف الأزمة في ‏سورية.‏

وأكد الرئيس الأسد أن تأمين متطلبات العودة الآمنة للاجئين السوريين هو أولوية ‏للدولة السورية، مشدداً على أن سورية قطعت شوطاً مهماً في الإجراءات المساعدة ‏على العودة، ولا سيما لناحية البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة.‏

بدوره أكد الوزير الصفدي أن الأردن يبذل كل الجهود في ملف عودة اللاجئين ‏السوريين، مشدداً على دعم بلاده للاستقرار والتعافي في سورية لما فيه مصلحة ‏للمنطقة عامة.‏