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الرئيس الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وملف عودة ‏اللاجئين السوريين

التقى السيد الرئيس بشار الأسد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبحث معه ‏العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وملف عودة اللاجئين السوريين.‏
وناقش الرئيس الأسد مع الوزير الصفدي التطورات الراهنة والخطيرة في المنطقة.‏
ونقل الوزير الصفدي رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية ‏الهاشمية حول مجموعة من الملفات الثنائية والإقليمية، إضافة لملف الأزمة في ‏سورية.‏
وأكد الرئيس الأسد أن تأمين متطلبات العودة الآمنة للاجئين السوريين هو أولوية ‏للدولة السورية، مشدداً على أن سورية قطعت شوطاً مهماً في الإجراءات المساعدة ‏على العودة، ولا سيما لناحية البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة.‏
بدوره أكد الوزير الصفدي أن الأردن يبذل كل الجهود في ملف عودة اللاجئين ‏السوريين، مشدداً على دعم بلاده للاستقرار والتعافي في سورية لما فيه مصلحة ‏للمنطقة عامة.‏

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