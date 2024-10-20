مقتل قائد لواء في جيش الاحتلال وإصابة قائدي كتيبتين خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة

أقر العدو الإسرائيلي بمقتل قائد اللواء 401 وإصابة قائدي كتيبتين بجروح خطيرة وضابطين آخرين خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في جباليا شمال قطاع غزة.

بدورها تصدت المقاومة الفلسطينية لقوات العدو المتوغلة في جباليا شمال القطاع واستهدفت بقذيفة “الياسين 105” دبابة “ميركافا” قرب الدفاع المدني وناقلة جند من نوع “نمر” بقذيفة تاندوم قرب مفترق الصفطاوي وجرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا.

وتمكن مقاتلو المقاومة من قنص جنديين للعدو الصهيوني وإصابتهما إصابة مباشرة في جباليا كما استهدفوا دبابة من نوع “ميركافا” بقذيفة الياسين 105 غربها.

كما تمكن مقاتلو المقاومة من التسلل خلف تحشدات قوات العدو المتوغلة شرق جباليا واستهدفوا ناقلتي جند صهيونيتين بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” وأوقعوا طواقمها بين قتيل وجريح.

وفجرت المقاومة ناقلة جند للعدو من نوع “نمر” بعبوة “شواظ” بالقرب من محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة.

في غضون ذلك شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية اليوم مظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ولبنان مطالبة بالوقف الفوري لمجازر الاحتلال والتي أسفرت حتى الآن عن ارتقاء عشرات آلاف الشهداء والجرحى ودمار هائل في الممتلكات والبنى التحتية.

وذكرت وكالة “وفا” أن الآلاف شاركوا في مظاهرات نظمت في ولاية نيويورك الأميركية والعاصمة النرويجية أوسلو ومدن جنوا الإيطالية وروتردام الهولندية ويوتبوري ومالمو في السويد دعماً للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة على مرأى من العالم، داعين المجتمع الدولي إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.

كما تظاهر عشرات الآلاف في شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل، منددين بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والمجازر التي ترتكب.

وذكرت وكالة “نوفوستي” الروسية أن المتظاهرين طالبوا بمراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع “إسرائيل”، مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين والدمار في قطاع غزة ولبنان.

وقالت الجمعية الفلسطينية البلجيكية إحدى المنظمات المنظمة للتظاهرة: إن “أكثر من 40 ألف شخص تظاهروا للمطالبة بوقف المجازر في غزة، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب”.

وتعد هذه المظاهرة واحدة من أكبر المظاهرات الاحتجاجية في الآونة الأخيرة في بروكسل، حيث أعلنت نحو 60 منظمة مشاركتها في المظاهرة بعدد بلغ أكثر من 32 ألف شخص، ما دفع السلطات المحلية إلى تقصير مسار المظاهرة.

وردد المتظاهرون هتافات “أوقفوا تمويل إسرائيل” .. “ألغوا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”، رافعين لأول مرة الأعلام اللبنانية إلى جانب الأعلام الفلسطينية، ولافتات مؤيدة للمقاومة اللبنانية والفلسطينية.