فيروسات معوية تسبب مرض اليدين والقدمين والفم
تشرين- رصد:
إن مرض اليدين والقدمين والفم هو مرض فيروسي معوي يصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن العاشرة، والذي ينتشر خلال فصل الخريف عبر الأسطح الملوثة أو من شخص إلى آخر عن طريق ما يعرف بالعدوى التلطيخية.
وتتمثل أعراضه في الطفح الجلدي، الذي يظهر على الغشاء المخاطي للفم واللسان والشفاه، كما يمتد الطفح الجلدي ليشمل أيضاً راحة اليدين والأصابع والأخمصين، إضافة إلى الشعور بألم حارق وحكة شديدة، ويشير الأطباء إلى أن السوائل الناتجة عن البثور تعد معدية بشكل خاص، وهو ينشأ عن الإصابة بالعدوى من بعض أنواع فيروس الكوكساكي «Coxsackie virus»، وينقسم الفيروس إلى مجموعتين: المجموعة (أ) التي تسبب تقرحات في الحلق إضافة إلى أمراض في اليدين والقدمين والفم، أما المجموعة (ب) فهي تسبب التهاباً رئوياً، ويعد هذا الفيروس معدياً إذ إنه ينتقل من شخص إلى آخر، وفي الآونة الأخيرة، تم الإبلاغ عن حالات تفش عالمية لأعراض غير نمطية في مرحلة البلوغ مرتبطة بفيروس كوكساكي والفيروس المعوي 71 «Enterovirus 71»، وهذه الفيروسات شائعة بين الرضع والأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، وذلك من خلال أخذ حقنتين في العضل كل شهر على حدة.
وفي وقتنا الحاضر، يوجد هناك لقاح ضد مرض اليدين والقدمين والفم، خاص بالفيروس المعوي 71 الذي يعد من الفيروسات التي تسبب أعراضاً ومضاعفات شديدة كالتهاب الدماغ، وإلتهاب القلب، وفشل الجهاز التنفسي، وتم الاعتماد على لقاح مرض اليدين والقدمين والفم من خلال نتائج البحث والدراسة، إذ تم استخدام أكثر من 48 مليون جرعة في كل أنحاء العالم ولم يسبب أي آثار جانبية خطرة لذلك فإنه يعد آمناً للغاية.
وعن كيفية العلاج فيكون عن طريق أخذ الأدوية المخففة للألم والحمى مثل الباراسيتامول أو غسولات الفم التي يمكن أن تساعد في علاج ارتفاع درجة حرارة الجسم والبثور المؤلمة في الفم، وإذا كان الألم في الفم شديداً لدرجة أن الطفل لم يعد يريد أن يشرب، وأيضاً إذا كان عمر الطفل أقل من 6 أشهر، أو إذا استمرت الأعراض لمدة تزيد على 10 أيام، فلا يجوز أن يذهب الطفل إلى المدرسة أو رياض الأطفال حتى يشفى تماماً من المرض حتى يزور الطبيب لمعالجته وإعطائه الإرشادات.