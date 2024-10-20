فيروسات معوية تسبب مرض اليدين والقدمين والفم

تشرين- رصد:

إن مرض اليدين والقدمين والفم هو مرض فيروسي معوي يصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن ‏العاشرة، والذي ينتشر خلال فصل الخريف عبر الأسطح الملوثة أو من شخص إلى آخر عن ‏طريق ما يعرف بالعدوى التلطيخية.‏

‏ وتتمثل أعراضه في الطفح الجلدي، الذي يظهر على الغشاء المخاطي للفم واللسان والشفاه، ‏كما يمتد الطفح الجلدي ليشمل أيضاً راحة اليدين والأصابع والأخمصين، إضافة إلى الشعور ‏بألم حارق وحكة شديدة، ويشير الأطباء إلى أن السوائل الناتجة عن البثور تعد معدية بشكل ‏خاص، وهو ينشأ عن الإصابة بالعدوى من بعض أنواع فيروس الكوكساكي ‌‏«‏Coxsackie virus‏»، وينقسم الفيروس إلى مجموعتين: المجموعة (أ) التي تسبب تقرحات ‏في الحلق إضافة إلى أمراض في اليدين والقدمين والفم، أما المجموعة (ب) فهي تسبب التهاباً ‏رئوياً، ويعد هذا الفيروس معدياً إذ إنه ينتقل من شخص إلى آخر، وفي الآونة الأخيرة، تم الإبلاغ ‏عن حالات تفش عالمية لأعراض غير نمطية في مرحلة البلوغ مرتبطة بفيروس كوكساكي ‏والفيروس المعوي 71 «‏Enterovirus 71‏»، وهذه الفيروسات شائعة بين الرضع ‏والأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، وذلك من خلال أخذ حقنتين ‏في العضل كل شهر على حدة.‏

وفي وقتنا الحاضر، يوجد هناك لقاح ضد مرض اليدين والقدمين والفم، خاص بالفيروس المعوي ‌‏71 الذي يعد من الفيروسات التي تسبب أعراضاً ومضاعفات شديدة كالتهاب الدماغ، ‏وإلتهاب القلب، وفشل الجهاز التنفسي، وتم الاعتماد على لقاح مرض اليدين والقدمين والفم من ‏خلال نتائج البحث والدراسة، إذ تم استخدام أكثر من 48 مليون جرعة في كل أنحاء العالم ‏ولم يسبب أي آثار جانبية خطرة لذلك فإنه يعد آمناً للغاية.‏

‏ وعن كيفية العلاج فيكون عن طريق أخذ الأدوية المخففة للألم والحمى مثل الباراسيتامول أو ‏غسولات الفم التي يمكن أن تساعد في علاج ارتفاع درجة حرارة الجسم والبثور المؤلمة في ‏الفم، وإذا كان الألم في الفم شديداً لدرجة أن الطفل لم يعد يريد أن يشرب، وأيضاً إذا كان عمر ‏الطفل أقل من 6 أشهر، أو إذا استمرت الأعراض لمدة تزيد على 10 أيام، فلا يجوز أن ‏يذهب الطفل إلى المدرسة أو رياض الأطفال حتى يشفى تماماً من المرض حتى يزور ‏الطبيب لمعالجته وإعطائه الإرشادات.‏