«أونروا»: 20 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من جباليا
تشرين:
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»: إن 20 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من مخيم جباليا شمال قطاع غزة بحثًاً عن الأمان، بمن في ذلك من هم في ملاجئ أونروا.
وأفادت «أونروا»، في بيان وزعه مكتبها الإعلامي في غزة، بأن الناس فقدوا كل شيء، وهم بحاجة إلى كل شيء، بما في ذلك الطعام والمياه والبطانيات والفراش.. إنها أبسط الأساسيات.
وشددت على أنه تم الإبلاغ عن نقص حاد بالوقود والإمدادات الطبية في آخر المستشفيات المتبقية، وأن نقص الوقود يؤثر أيضاً في إمكانية الحصول على المياه.
وأكدت المنظمة الأممية أن ما تم السماح به من عشرات الشاحنات المحملة بالدقيق بالعبور إلى مدينة غزة هذا الأسبوع هو كمية غير كافية على الإطلاق.