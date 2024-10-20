«أونروا»: 20 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من جباليا

تشرين:

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»: إن 20 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من مخيم جباليا ‏شمال قطاع غزة بحثًاً عن الأمان، بمن في ذلك من هم في ملاجئ أونروا.‏

وأفادت «أونروا»، في بيان وزعه مكتبها الإعلامي في غزة، بأن الناس فقدوا كل شيء، وهم بحاجة إلى كل شيء، بما ‏في ذلك الطعام والمياه والبطانيات والفراش.. إنها أبسط الأساسيات.‏

وشددت على أنه تم الإبلاغ عن نقص حاد بالوقود والإمدادات الطبية في آخر المستشفيات المتبقية، وأن نقص ‏الوقود يؤثر أيضاً في إمكانية الحصول على المياه.‏

وأكدت المنظمة الأممية أن ما تم السماح به من عشرات الشاحنات المحملة بالدقيق بالعبور إلى مدينة غزة هذا الأسبوع ‏هو كمية غير كافية على الإطلاق.‏