طالب أمريكي لهاريس: أمريكا تستثمر مليارات الدولارات في الإبادة الجماعية
تشرين:
تعرضت المرشحة الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، لمقاطعة من أحد الطلاب في جامعة ويكونسن-ميلووكي، متهماً “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأثناء حديث هاريس لطلاب الجامعة، أخبرتهم بأنها «تستثمر» فيهم، ليقاطعها الطالب الذي كان يرتدي الكوفية الفلسطينية، ويقول لها إن أمريكا تستثمر مليارات الدولارات في الإبادة الجماعية.
وردت كامالا هاريس على الطاب قائلة: «أحترم حقك في الكلام، أنا أتحدث الآن، أعرف ما تتحدث عنه، وأنا أرغب في وقف إطلاق النار».
وأثناء إخراج الطالب الجامعي عنوة من القاعة، سأل هاريس عن أعداد الضحايا في قطاع غزة التي أدرجتها وزارة الصحة في غزة، وقال غاضباً: لقد مات 19 ألف طفل في غزة.
وكانت إجابة نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن: «ما يتحدث عنه حقيقي، هذا ليس الموضوع الذي أتيت لمناقشته اليوم، لكنه حقيقي، وأنا أحترم صوته».
إلى ذلك وفي إطار المناكفات الدائرة بين مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية, دونالد ترامب وبين المرشحة الديمقراطية للرئاسة, كامالا هاريس, أكد ترامب، أن هاريس تهدد الديمقراطية لأنها حصلت على ترشيح الحزب عن طريق الخطأ.
وقال ترامب في تجمع حاشد في بنسلفانيا: هاريس تهديد للديمقراطية بالطريقة التي سيطرت بها, يسمونني تهديداً للديمقراطية، لكنها هي التهديد.
وأضاف: ما كان يجب أن تكون هي المرشحة، كان يجب أن يتم اختيار المرشح بنزاهة، لا أن يتم تسليم الترشيح لها.
ووصفها بأسوأ نائبة رئيس في التاريخ، معتبراً أن العالم يسخر من هاريس، تماماً كما كانوا يضحكون من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
يشار إلى أن هاريس أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة بعد فشل بايدن في المناظرة مع ترامب. ووافق الحزب على المرشح البديل بشكل شبه مغلق، وأكد ذلك في مؤتمر.