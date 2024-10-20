طالب أمريكي لهاريس: أمريكا تستثمر مليارات الدولارات في الإبادة الجماعية

تشرين:‏

تعرضت المرشحة الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، لمقاطعة من ‏أحد الطلاب في جامعة ويكونسن-ميلووكي، متهماً “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية في قطاع ‏غزة.‏

وأثناء حديث هاريس لطلاب الجامعة، أخبرتهم بأنها «تستثمر» فيهم، ليقاطعها الطالب الذي ‏كان يرتدي الكوفية الفلسطينية، ويقول لها إن أمريكا تستثمر مليارات الدولارات في الإبادة ‏الجماعية.‏

وردت كامالا هاريس على الطاب قائلة: «أحترم حقك في الكلام، أنا أتحدث الآن، أعرف ما ‏تتحدث عنه، وأنا أرغب في وقف إطلاق النار».‏

وأثناء إخراج الطالب الجامعي عنوة من القاعة، سأل هاريس عن أعداد الضحايا في قطاع غزة ‏التي أدرجتها وزارة الصحة في غزة، وقال غاضباً: لقد مات 19 ألف طفل في غزة.‏

وكانت إجابة نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن: «ما يتحدث عنه حقيقي، هذا ليس الموضوع ‏الذي أتيت لمناقشته اليوم، لكنه حقيقي، وأنا أحترم صوته».‏

إلى ذلك وفي إطار المناكفات الدائرة بين مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية, دونالد ‏ترامب وبين المرشحة الديمقراطية للرئاسة, كامالا هاريس, أكد ترامب، أن هاريس تهدد ‏الديمقراطية لأنها حصلت على ترشيح الحزب عن طريق الخطأ.‏

وقال ترامب في تجمع حاشد في بنسلفانيا: هاريس تهديد للديمقراطية بالطريقة التي سيطرت ‏بها, يسمونني تهديداً للديمقراطية، لكنها هي التهديد.‏

وأضاف: ما كان يجب أن تكون هي المرشحة، كان يجب أن يتم اختيار المرشح بنزاهة، لا أن ‏يتم تسليم الترشيح لها.‏

ووصفها بأسوأ نائبة رئيس في التاريخ، معتبراً أن العالم يسخر من هاريس، تماماً كما كانوا ‏يضحكون من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.‏

يشار إلى أن هاريس أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة بعد فشل بايدن في المناظرة ‏مع ترامب. ووافق الحزب على المرشح البديل بشكل شبه مغلق، وأكد ذلك في مؤتمر.‏