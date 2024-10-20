بعد ثلاثة أشهر من الانتظار تسعيرة التفاح النهائية تصدم الفلاحين

السويداء – طلال الكفيري:

لم يكن مزارعو التفاح في السويداء يتوقعون أنه بعد انتظار دام لنحو ثلاثة أشهر أن تصدر التسعيرة النهائية للتفاح المراد تسويقه إلى “السورية للتجارة” مخيبة لآمالهم التسويقية، لكونها جاءت غير متوافقة على الإطلاق مع التسعيرة التأشيرية المقترحة من اللجنة الزراعية الفرعية في السويداء، والتي لم تأتِ من فراغ بل وضعت وفق تكاليف الإنتاج.

و أشار عدد من الفلاحين لـ” تشرين” إلى أنه في ظل الارتفاع المستمر لأسعار مستلزمات الإنتاج، من المفترض أن تأتي التسعيرة متوافقة على أقل تقدير مع تكلفة الإنتاج المقدرة من اللجان الزراعية في المحافظة، وليس أقل منها بأربعة آلاف ليرة، فالتسعيرة التي صدرت بعد طول انتظار، والتي لا يتجاوز سقفها 6700 ليرة سواءً للأصفر أو الأحمر، ستسحب بكل تأكيد بساط التسويق من (السورية للتجارة)، لكون مبيع المنتج لها وفق هذه التسعيرة، يعد خسارة مؤكدة للمزارعين، ليبقوا أمامها مرغمين للذهاب بإنتاجهم إلى التجار والضمانة، وخاصة أن شراءهم الإنتاج منهم “دوكما” هو 7 آلاف ليرة للكيلو الواحد، من دون الدخول في روتين التسويق المعمول به لدى السورية للتجارة “التصنيف والنوعية، وتوزيع الصناديق”.

ليضيفوا: إن التسعيرة النهائية للتفاح لم تكن منصفة للهم، لكونها لا تحقق لهم الريعية الربحية المرجوة أو حتى استرداد تكاليف الإنتاج المدفوعة، وخاصة أنها زادت أضعافاً مضاعفة هذا الموسم عما كانت عليه الموسم الفائت، فعلى سبيل المثال يحتاج الفلاح كأجور ” فلاحة – تسميد – رش – أجور قطاف – تقليم ” أكثر من 4 ملايين ليرة للدونم الواحد وربما أكثر من ذلك بكثير، ووفق هذه التكلفة، فإن إنتاج الكيلو الواحد من التفاح تبلغ 9.5 آلاف ليرة غير هامش الربح الذي يصل إلى 30 بالمئة.

من جهته، أوضح رئيس اتحاد فلاحي السويداء حمود الصباغ لـ” تشرين” أن التسعيرة النهائية جاءت غير متوافقة مع تكاليف الإنتاج، وبعيدة كل البعد عن التسعيرة المقترحة، فالتسعيرة التأشيرية جاءت :”أصفر أول بـ10 آلاف ليرة، أصفر ثانٍ 8500 ليرة، أصفر ثالث 7000 ليرة، بينما الأحمر الأول 11 ألف ليرة، أحمر نوع ثانٍ بـ9500 ليرة، أحمر نوع ثالث بـ 8 آلاف ليرة”، وهذا المقترح قدم للجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء، للمصادقة ، وكان الأمل أن يصادق عليه، إنصافاً للمزارعين، بينما صدرت التسعيرة النهائية للتفاح الأصفر والأحمر معاً بما لا يرغب ويتمنى الفلاح وهي “أول 6700 والثاني 6400 والثالث 6200” وهذه التسعيرة بكل صراحة لا تخدم الفلاح.