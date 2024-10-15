القوات الروسية تفرض سيطرتها على مواقع إستراتيجية.. وأهداف عسكرية أوكرانية تحت مرمى طائراتها في 129 منطقة
تشرين
بيّنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم، أنّ القوات الروسية سيطرت على مناطق أكثر فائدة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، فيما شنّت طائرات تكتيكية روسية ضربات على أهداف عسكرية أوكرانية في 129 منطقة.
وأفادت الدفاع في بيانها: «استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيّرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 129 منطقة».
وجاء في البيان: «سيطرت وحدات من قوات مجموعة «الغرب» الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتمّ صد 4 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 300 عسكري ودبابة ومركبتين، وعدداً من المدافع الميدانية، وتمّ تدمير مستودعين للذخيرة».
وذكر البيان: «واصلت وحدات من قوات مجموعة «الجنوب» الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو واستهدفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت 3 هجمات مضادة أوكرانية، وفقدت قوات نظام كييف 590 عسكرياً، ومركبة قتال مشاة و4 مركبات مدرعة وعدداً من المدافع».
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنّ “قوات مجموعة “المركز” الروسية، قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت القوات من صد هجومين مضادين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 500 عسكري ومركبة قتال مدرعة وعدداً من المدافع”.
وأردف البيان: “وحدات من قوات مجموعة “الشرق” سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 95 عسكرياً وناقلة جند مدرعة و4 مركبات”.
وبحسب الوزارة، فإنّ “أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت قنبلة موجهة من طراز ”هامر” فرنسية الصنع و43 طائرة مسيّرة”.
ووفقاً لبيان الدفاع الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاهات مختلفة ما يصل إلى 1575 عسكرياً.
قي سياق متصل صرّح سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، اليوم الثلاثاء، أنّ القوات الروسية استهدفت مصنعاً للمدرعات الأوكرانية في المقاطعة، بـ5 ضربات وسقوط أكثر من 30 عسكرياً أوكرانياً، بين قتيل وجريح.
وقال ليبيديف لوكالة «سبوتنيك»: “تم استهداف مصنع دبابات في سكوروخودوفا بـ5 ضربات، وطالت إحدى الضربات خزان وقود ومواد التشحيم وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الانفجار”.
ووفقاً لليبيديف، تم تدمير ما يصل إلى 12 قطعة من المعدات، وقتل أو أصيب أكثر من 30 عسكرياً أوكرانياً، كانوا يراقبون عمل ورشة الإصلاح ويفحصون المعدات أثناء العمل.
وأشار أيضاً إلى أن رتلاً من المعدات العسكرية تعرّض لهجوم صاروخي في مدينة تاتاربوناري في مقاطعة أوديسا.