القوات الروسية تفرض سيطرتها على مواقع إستراتيجية.. وأهداف عسكرية أوكرانية ‏تحت مرمى طائراتها في 129 منطقة

تشرين

بيّنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم، أنّ القوات الروسية سيطرت على مناطق أكثر ‏فائدة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، فيما شنّت طائرات ‏تكتيكية روسية ضربات على أهداف عسكرية أوكرانية في 129 منطقة.‏

وأفادت الدفاع في بيانها: «استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية ‏المسيّرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، تجمعات القوى البشرية والمعدات ‏العسكرية للعدو في 129 منطقة».‏

وجاء في البيان: «سيطرت وحدات من قوات مجموعة «الغرب» الروسية على ‏خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق ‏عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتمّ صد 4 هجمات مضادة شنتها مجموعات ‏هجومية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 300 عسكري ودبابة ومركبتين، ‏وعدداً من المدافع الميدانية، وتمّ تدمير مستودعين للذخيرة».‏

وذكر البيان: «واصلت وحدات من قوات مجموعة «الجنوب» الروسية، التقدم في ‏أعماق دفاعات العدو واستهدفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة من ‏جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت 3 هجمات مضادة أوكرانية، وفقدت قوات نظام ‏كييف 590 عسكرياً، ومركبة قتال مشاة و4 مركبات مدرعة وعدداً من المدافع».‏

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنّ “قوات مجموعة “المركز” الروسية، قامت ‏بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات ‏الأوكرانية في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت القوات من صد ‏هجومين مضادين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 500 ‏عسكري ومركبة قتال مدرعة وعدداً من المدافع”.‏

وأردف البيان: “وحدات من قوات مجموعة “الشرق” سيطرت على مواقع أكثر فائدة، ‏واستهدفت القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك ‏الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 95 عسكرياً وناقلة جند مدرعة و4 ‏مركبات”.‏

وبحسب الوزارة، فإنّ “أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت قنبلة موجهة من طراز ‌‏”هامر” فرنسية الصنع و43 طائرة مسيّرة”.‏

ووفقاً لبيان الدفاع الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاهات ‏مختلفة ما يصل إلى 1575 عسكرياً.‏

قي سياق متصل صرّح سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة ‏نيكولايف، اليوم الثلاثاء، أنّ القوات الروسية استهدفت مصنعاً للمدرعات الأوكرانية ‏في المقاطعة، بـ5 ضربات وسقوط أكثر من 30 عسكرياً أوكرانياً، بين قتيل وجريح.‏

وقال ليبيديف لوكالة «سبوتنيك»: “تم استهداف مصنع دبابات في سكوروخودوفا بـ5 ‏ضربات، وطالت إحدى الضربات خزان وقود ومواد التشحيم وشوهدت أعمدة الدخان ‏تتصاعد من مكان الانفجار”.‏

ووفقاً لليبيديف، تم تدمير ما يصل إلى 12 قطعة من المعدات، وقتل أو أصيب أكثر ‏من 30 عسكرياً أوكرانياً، كانوا يراقبون عمل ورشة الإصلاح ويفحصون المعدات ‏أثناء العمل.‏

وأشار أيضاً إلى أن رتلاً من المعدات العسكرية تعرّض لهجوم صاروخي في مدينة ‏تاتاربوناري في مقاطعة أوديسا.‏