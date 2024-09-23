وزارة النقل تطرح نموذجاً جديداً من لوحات المركبات في سورية

تشرين:

تستكمل وزارة النقل الأعمال الفنية والتقنية لإنجاز مشروع استبدال لوحات المركبات في الجمهورية العربية السورية ‏وبشكل تدريجي خلال مدة ثلاث سنوات، ووفق مواعيد وتسلسل ودور محدد ومدروس يعلن بشكل رسمي عبر مواقع ‏الوزارة الرسمية.‏

وستكون بداية الاستبدال في دمشق وريف دمشق اعتباراً من 1-10-2024 ثم يتوالى تدريجياً في بقية المحافظات ‏وفق مواعيد تحدد وتعلن لاحقاً.‏

كما يتم تبديل اللوحات كمرحلة أولى للمعاملات التالية «تسجيل أول مرة -نقل ملكية – تبدلات فنية ماعدا معاملات ‏القاطرات والمقطورات – تسجيل مركبة- تسوية وضع مركبة مسجلة – تغيير فئة – إعادة إلى السير – عقد تسوية ‏وضع – تسديد غرامة المرسوم 14 لعام 2014 – تثبيت خط سير مركبة استثمار».‏

وتعود اللوحات المستخدمة حالياً إلى عام 1996، وهي اليوم مع تزايد أعداد المركبات باتت لا تلبي التزايد في الطيف ‏الرقمي لكل محافظة، الأمر الذي يتسبب بتكرار الرقم نفسه بين المحافظات وللفئة نفسها أحياناً «عامة – خاصة».‏

وسيلغي الترقيم الجديد للوحة الجديدة اسم المحافظة، واللوحة مكونة من سبعة أرقام، ويمكن الحصول على اللوحة ‏الجديدة وفق المعاملات المذكورة أعلاه من أي مديرية نقل مركزية في كل محافظة..‏ وسيكون سعر اللوحة بحدود تكلفتها، وتم تحديد سعر اللوحة المفردة بمبلغ 125 ألف ليرة سورية، بينما بلغ عدد ‏النماذج الجديدة الرسمية المعتمدة 16 نموذجاً حسب فئة المركبة.‏