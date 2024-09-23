وزارة النقل تطرح نموذجاً جديداً من لوحات المركبات في سورية
تشرين:
تستكمل وزارة النقل الأعمال الفنية والتقنية لإنجاز مشروع استبدال لوحات المركبات في الجمهورية العربية السورية وبشكل تدريجي خلال مدة ثلاث سنوات، ووفق مواعيد وتسلسل ودور محدد ومدروس يعلن بشكل رسمي عبر مواقع الوزارة الرسمية.
وستكون بداية الاستبدال في دمشق وريف دمشق اعتباراً من 1-10-2024 ثم يتوالى تدريجياً في بقية المحافظات وفق مواعيد تحدد وتعلن لاحقاً.
كما يتم تبديل اللوحات كمرحلة أولى للمعاملات التالية «تسجيل أول مرة -نقل ملكية – تبدلات فنية ماعدا معاملات القاطرات والمقطورات – تسجيل مركبة- تسوية وضع مركبة مسجلة – تغيير فئة – إعادة إلى السير – عقد تسوية وضع – تسديد غرامة المرسوم 14 لعام 2014 – تثبيت خط سير مركبة استثمار».
وتعود اللوحات المستخدمة حالياً إلى عام 1996، وهي اليوم مع تزايد أعداد المركبات باتت لا تلبي التزايد في الطيف الرقمي لكل محافظة، الأمر الذي يتسبب بتكرار الرقم نفسه بين المحافظات وللفئة نفسها أحياناً «عامة – خاصة».
وسيلغي الترقيم الجديد للوحة الجديدة اسم المحافظة، واللوحة مكونة من سبعة أرقام، ويمكن الحصول على اللوحة الجديدة وفق المعاملات المذكورة أعلاه من أي مديرية نقل مركزية في كل محافظة.. وسيكون سعر اللوحة بحدود تكلفتها، وتم تحديد سعر اللوحة المفردة بمبلغ 125 ألف ليرة سورية، بينما بلغ عدد النماذج الجديدة الرسمية المعتمدة 16 نموذجاً حسب فئة المركبة.