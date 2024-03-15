القوات الروسية تنفيذ 50 ضربة بأسلحة عالية الدقة على مواقع قوات كييف وتسقط 915 مسيّرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها كبدت القوات الأوكرانية أكثر من 6745 عسكرياً بين قتيل وجريح وأسقطت 915 مسيّرة وعشرات الصواريخ الغربية خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الروسية: إن القوات الروسية وجهت خلال الفترة من التاسع وحتى الـ 15 من الشهر الجاري 50 ضربة عالية الدقة للمطارات العسكرية الأوكرانية ومخازن المسيرات والزوارق المسيرة ومستودعات الوقود والأسلحة ومواقع وتجمعات للمرتزقة الأجانب وقوات النظام الأوكراني.

وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية حسنت مواقعها على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف وصدت 22 هجوماً وقضت على 305 عسكريين ودمرت 3 دبابات والعديد من العربات المدرعة والمركبات.

ولفتت الوزارة إلى إحباط القوات الروسية محاولات تسلل إلى أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك والقضاء على أكثر من 550 عسكرياً أوكرانياً وتدمير 16 دبابة و19 عربة مدرعة بينها 11 “برادلي” أمريكية وغيرها من الآليات، مبينة أن القوات الروسية حررت بلدة نيفيلسكويه على محور دونيتسك وعززت مواقعها وصدت 4 هجمات.

وأفادت الوزارة بأن القوات الروسية صدت 71 هجوماً على محاور افدييفكا وجنوب دونيتسك وخيرسون وأوقعت أكثر من 3960 عسكرياً بين قتيل وجريح ودمرت عتاداً وأسلحة بينها دبابة “أبرامز” أمريكية وعشرات الآليات والعربات والمدافع الغربية كما دمرت منصة صواريخ هيمارس ومنصتي “باتريوت” أمريكية ومنصة “إس 300” ومحطات للرادار وأسقطت مقاتلة “ميغ 29” ومروحيتين من طراز “مي 8 و915 مسيرة أوكرانية.