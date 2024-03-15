قدم الآلات يعوق تنفيذ الخطة الإنتاجية لمعمل السجاد الآلي في السويداء

السويداء- طلال الكفيري:

لا تزال خطوط إنتاج معمل السجاد الآلي في السويداء، التي تجاوز عمرها التشغيلي أكثر من أربعين عاماً، تشكل عائقاً فنياً وتقنياً أمام إنجاز خطة المعمل الإنتاجية.

وأوضح مدير المعمل المهندس مأمون أبو حسون لـ”تشرين” أن خطة المعمل المراد تنفيذها هذا العام هي إنتاج نحو 20 ألف متر مربع من السجاد، إلا أنه من الصعب تنفيذها كاملة ضمن الإمكانات المحدودة للمعمل، وخصوصاً أنه يعاني من نقص شديد باليد العاملة الشابة التي يفتقدها منذ سنين عدة، أضف إلى ذلك فالمعمل ونتيجة لقدم أنواله يعمل بواقع وردية واحدة على خمسة أنوال، علماً أنه يوجد في المعمل 8 أنوال، لكن ثلاثة منها معطلة.

ولفت إلى أن عملية صيانتها وإصلاحها لم تعد مجدية، نتيجة لعدم توافر قطع التبديل من جراء الحصار الاقتصادي وسوء نوعية المنتج منها في الأسواق المحلية سواء من الإبر أو “الحدافات” أو غيرها من القطع. مؤكداً على ضرورة تغيير الأنوال بالكامل وعدم الاعتماد على عملية تحديثها وتجديدها لأنها لم تعد تصلح للإنتاج.

وأضاف أبو حسون: إن إنتاج المعمل العام الماضي فاق الـ 5 آلاف متر مربع، حيث يتم تسويق السجاد عبر منافذ “السورية للتجارة” إلى فروعها في المحافظات “دمشق- ريف دمشق- القنيطرة- طرطوس” وقد حدد مبيع المتر الواحد من السجاد بـ 230 ألف ليرة.