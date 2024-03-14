تحت عنوان «لغة الضاد عنوان عروبتنا».. درعا  تحتفل بيوم اللغة العربية

درعا – وليد الزعبي:

بمناسبة يوم اللغة العربية الأم، أقامت مديرية الثقافة في محافظة درعا بالتعاون مع مديرية التربية وثانوية البرماوي اليوم احتفالية بعنوان: لغة الضاد عنوان عروبتنا.

ولفت محافظ درعا المهندس لؤي خريطة خلال مشاركته في الاحتفالية إلى أهمية تعزيز اللغة العربية ودورها في نهضة الأمة وتنشئة الجيل، وأثنى على تنظيم هذه الاحتفالية والمساهمين فيها، حيث تأتي لتسليط الضوء على جماليات لغتنا العربية، بينما ذكر عضو قيادة فرع حزب البعث المختص حابس مسالمة أن اللغة العربية لها أهمية كبيرة في الثقافة والتواصل، وهي تعبر عن هوية الشعوب العربية وتساهم في نقل المعرفة والتراث الثقافي.

وتطرق مدير ثقافة درعا عدنان الفلاح إلى أن اللغة العربية تشكل محوراً رئيسياً من محاور بناء أمتنا، وعاملاً مهما في بناء هويتنا وثقافتنا، وعلينا أن نواصل السعي لتكريسها بين أبناء الجيل.

بدوره، لفت مدير ثانوية البرماوي المهندس بلال برماوي منظم الاحتفالية بالتشاركية مع مديرية تربية درعا،إلى أن الأمة لا تحيا إذا ماتت لغتها، لذلك فالاهتمام بها واجب مقدس، فهي لغة الضاد ولغة عروبتنا وهي لغة القرآن ،كما أكد أن الاحتفالية تأتي بهدف لفت الانتباه إلى اللغة العربية في ظل تطورات العصر التي تحاول التقليل من شأنها لغايات سياسية، إلى جانب الكشف عن مزايا لغتنا الأصيلة وتعبيراً عن حبنا واحترامنا لها.

وتخلل الاحتفالية عروض لفقرات فنية متنوعة باللغة العربية الفصحى، ومشاهد حوارية وإلقاء للشعر، وكلها تساهم في إغناء اللغة العربية الأم وجمالها، وقد قدم تلك الفقرات كوكبة من طلاب بعض مدارس مدينة درعا وطلاب ثانوية البرماوي، كما جرى بالتوازي توزيع مجموعة من القصص والروايات ضمن الاحتفالية إسهاماً في تعزيز القراءة باللغة العربية.