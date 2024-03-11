استطلاعات رأي: بوتين قد يحصل على أكثر من 80 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية

أظهرت استطلاعات للرأي قبيل الانتخابات الرئاسية الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين يتجه للحصول على أكثر من 80 بالمئة من الأصوات، وسط توقعات بأن تبلغ نسبة مشاركة الناخبين حوالي 70 بالمئة.

ونقل موقع “RT” عن التقدير الانتخابي الذي يستند إلى عدد من استطلاعات الرأي أعدها مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام فتسيوم قوله: إن بوتين قد ينال 82 بالمئة من الأصوات، فيما من المحتمل أن تتوزع الأصوات بين المرشحين الآخرين على النحو التالي: نيكولاي خاريتونوف “الحزب الشيوعي الروسي” 6 بالمئة، فلاديسلاف دافانكوف “حزب الناس الجدد” 6 بالمئة، وليونيد سلوتسكي “الحزب الديمقراطي الليبرالي” 5 بالمئة.

وفي استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام أظهرت النتائج أن بوتين قد يحصل على 80 بالمئة من الأصوات، وخاريتونوف على 5.7 بالمئة وسلوتسكي 5.6 بالمئة ودافانكوف 4.6 بالمئة مع نسبة المشاركة المتوقعة 69.8 بالمئة.

ووفقاً لقانون الانتخابات الرئاسية في روسيا، فإنه يحظر نشر نتائج استطلاعات الرأي العام المتعلقة بهذه الانتخابات خلال الـ5 أيام الأخيرة قبل التصويت وخلال يوم الاقتراع نفسه.

وكان مجلس الاتحاد الروسي حدد موعد الانتخابات في الـ17 من آذار 2024، فيما قررت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن يستمر التصويت على مدى ثلاثة أيام هي الـ15 والـ16 والـ17 من آذار.