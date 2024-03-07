انطلاق دورة التحكيم المركزية للمستجدين في كرة اليد بمحافظة درعا اليوم

درعا – هيثم العلي:

افتتحت اليوم بصالة مركز كارما التابع لدائرة العلاقات المسكونية بدرعا دورة الحكام المركزية المستجدين لكرة اليد بمشاركة أكثر من ٣٠ دارساً ودارسة من محافظات دمشق والسويداء والقنيطرة ودرعا وريف دمشق للمستجدين، تقيمها اللجنة الفنية للعبة باشراف اتحاد كرة اليد السوري ويحاضر في الدورة عدد من خبرات كرة اليد السورية بمجال التحكيم، وسيخضع الدارسون لاختبارات وتطبيقات عملية على مدار الدورة تسبق الاختبارات النظرية في اليوم الأخير.

وتحدث رئيس اتحاد كرة اليد السوري العميد علي صليبي أنه تم تكليف لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد بإلقاء المحاضرات بالدورة، وهدفنا الرئيسي كان إطلاع المشاركين على القانون وتحضيراته الجديدة بكافة نواحيها.

وأكد العميد صليبي على أهمية استفادة الحكام الجدد من مقرر الدورة والبرامج المقدمة ورؤيتهم في المستقبل من الحكام المميزين محلياً، ومن خلال مشاركتهم أيضاً على المستوى الخارجي، وقام اتحاد كرة اليد بتقديم كل الدعم لإنجاح الدورة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي بدرعا وتخريج حكام للمحافظات السورية التي تمارس لعبة اليد .

وقال أمين سر اللجنة الفنية الكابتن رامي محاميد: اللجنة الفنية لديها خطة متكاملة وهي سلسلة من البرامج التي ستنفذ على مراحل، نسعى في فنية اليد بشكل دائم إلى أقامة دورة للحكام واللاعبين لصقل قدرات اللاعبين الذين هم في بداية مشوارهم في مجال التحكيم.

لافتاً إلى أن الدورات متواصلة ومستمرة للحكام وكذلك اهتمامنا كبير بإقامة دورات متقدمة لهم ونسعى للوصول بهم إلى مستويات أعلى، وعلى الدارسين المواصلة لتطوير قدراتهم التحكيمية، وغايتنا تفعيل الوعي بقانون اللعبة وتأسيس قاعدة تحكيمية جيدة لها تسهم في تحقيق نقلة لكرة اليد، آملاً في أن يواصل المتميزون في الدورة العمل في سلك التحكيم.