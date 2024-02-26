الشاي مقابل النفط.. سريلانكا تصدّر بضائع بقيمة 20 مليون دولار لسداد ديون خارجية متراكمة

تشرين – رصد:

قدرت سريلانكا، التي تعاني من نقص بالعملات الأجنبية أنها صدّرت شاياً بقيمة 20 مليون دولار لتسديد جزء من ديونها النفطية البالغة 251 مليون دولار، مشيرة إلى أن تلك الدول أبدت “رضاها” عن الصفقة.

وذكر بيان حكومي أنه حتى الآن تم تصدير شاي بقيمة 20 مليون دولار بموجب اتفاق المقايضة التجاري، وفقاً لما نقلته “وكالات”، وتم الاتفاق على صفقة الشاي مقابل النفط في تشرين الثاني 2021، لكن تأخر تصدير الشاي بسبب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم.

ويسمح اتفاق المقايضة للدول التي ترزح تحت عقوبات غربية بتجنب استخدام العملات الصعبة لدفع ثمن واردات الشاي.

وكان مسؤولون سريلانكيون قد قالوا في وقت سابق: إن مقايضة الشاي بالنفط لا تشكل انتهاكاً للعقوبات، لأن الشاي مادة غذائية ولم تكن هناك حاجة للتعامل مع البنوك للدول المدرجة على القوائم السوداء.