مدرب حراس منتخبنا الحضري متفائل بالنتائج في أمم آسيا

تشرين- سامر اللمع:

أكد عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب سورية، أن استبعاد عمر السومة من قائمة نسور قاسيون لخوض كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها قطر، قرار نهائي.

ويخوض منتخب سورية منافسات أمم آسيا خلال الفترة بين 12 كانون الثاني الجاري إلى 10 شباط المقبل، وقال الحضري: إن السومة لاعب له تاريخ كبير وهداف سابق للدوري السعودي موضحاً أنه قد يستفيد من هذا القرار بالحصول على دوافع أكبر للاستمرار في الملاعب.

وأشار إلى أن المدرب هيكتور كوبر لم يتخذ هذا القرار من أجل الضغط على الاتحاد للرحيل، لأنه بالفعل قدم استقالته مرتين بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية وأمام اليابان

وتابع: “لم أعترض على استبعاد السومة لأن تخصصي يتمثل في تدريب حراس المرمى واختيارهم، ولكن الحقيقة أن الأمر وجهة نظر خاصة بالمدير الفني ويجب احترامها، وأكد أن كوبر لن يتراجع عن قراره وسبق أن تعرض لنفس الموقف حين استبعد حسام غالي قائد الأهلي السابق من منتخب مصر ونال هجوماً إعلامياً حاداً لكنه تمسك بموقفه.

وأخيرا توقع الحضري وصول منتخب سورية إلى نصف نهائي بطولة أمم آسيا مؤكداً أن منتخب اليابان الأقرب للتتويج باللقب القاري.