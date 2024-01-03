أجواء غائمة وفرصة لهطل الأمطار فوق المناطق الساحلية والشمالية

تشرين:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 – 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً والفرصة مهيأة لهطل أمطار خفيفة فوق مناطق متفرقة، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية.

ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية، ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كيلو متراً في الساعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وشهدت بعض المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفرقة سجل أعلاها 30 مم في مشتى الحلو بطرطوس.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

– محافظة السويداء: في صلخد 3 مم.

– محافظة حمص: تلكلخ 14مم والعريضة 12 مم وشين 5 مم والقصير 3 مم ومرمريتا وتلدو 2 مم والناصرة والرستن 1 مم

– محافظة حماة: حربنفسه 3 مم وحماة والسلمية 1 مم.

– في الغاب: شطحة 16 مم وعين الكروم 6 مم والكريم 4 مم وأفاميا والسقيلبية 1 مم.

– محافظة طرطوس: مشتى الحلو 30 مم ودريكيش 28 مم والقدموس 17مم وصافيتا 14 مم وحمام واصل والشيخ بدر 12 مم والصفصافة وطرطوس 7 مم وبانياس 6 م.

– محافظة اللاذقية: المزيرعة 16 مم وصلنفة 12 مم واللاذقية 5 مم والبهلولية 1 مم.

– محافظة حلب: أعزاز 3 مم وحلب 2 مم.