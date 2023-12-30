الجمعية الفلاحية في “جوبة مجبر” تبادر لإزالة أضرار المنخفض عن الأراضي الزراعية والمنازل 

طرطوس- رفاه نيوف:

الجمعية الفلاحية في قرية جوبة مجبر التابعة لبرمانة المشايخ بمنطقة الشيخ بدر من أنشط الجمعيات الفلاحية في محافظة طرطوس، لما تقوم به من أعمال تعزز من خلالها فكرة دور المجتمع المحلي الأهلي للنهوض بقريته أو مدينته، من دون انتظار الجهة المعنية لتقوم به.

وهذا تبين جليّاً خلال المنخفض الذي شهدته المحافظة خلال الأسبوع الماضي، حيث قام الأهالي مع أعضاء الجمعية الفلاحية وعلى رأسهم رئيس الجمعية، بتعزيل المجاري المائية كافة دون الطلب من أي جهة، وقد تكللت جهودهم بالنجاح، وبذلك تمت حماية الأراضي الزراعية والبيوت من الغمر بمياه الأمطار إضافة لإزالة الأضرار عن المنازل المتضررة.

رئيس الجمعية الفلاحية في القرية حسان خزام، أكد أن القرية شهدت أمطاراً غزيرة، وقد تفجرت الينابيع وجرت الأنهار، وأصبحت المياه تتدفق من كل الجهات، ما دفع جميع أهل القرية للتوجه نحو المسيلات المائية، وتعزيلها و تنظيفها من الأوساخ التي تعوق حركة المياه، ما حمى الأراضي الزراعية من الغرق، وكذلك البيوت القريبة من المجاري المائية.

وأضاف خزام: إن اندفاع أهالي القرية للعمل الجماعي وبما يخدم المصلحة العامة ليس جديداً، وإنما هو نهج حياة. موضحاً أن سكان القرية يعملون بالزراعة، و أهمها التبغ والقمح.

ولفت خزام إلى أن أهل القرية يطالبون منذ عشرات السنين بتعبيد طريق جوبة مجبر- السعنونية، وفتح الطريق ما بين برمانة المشايخ والقدموس.