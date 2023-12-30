توزيع 340 ألف ليتر مازوت على مدارس السويداء 

السويداء – طلال الكفيري:

رغم الأجواء الباردة التي سبقت مربعانية الشتاء، والتي اشتدت مع دخولها، إلا أن مدارس السويداء لم تحصل لتاريخه على مخصصاتها الكاملة من مادة مازوت التدفئة، ما آثار قلق الأهالي على أبنائهم الطلبة، وخصوصاً التعليم الأساسي حلقة أولى، لكون الكميات الموزعة لا تكفي لتدفئة الشعب الصفية في حال شهدت المنطقة المزيد من المنخفضات الجوية الباردة في قادمات الأيام.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس شعبة حفظ الطاقة في مديرية تربية السويداء صالح مزهر لـ«تشرين»، أن كميات المازوت الموزعة على مدارس السويداء لتاريخه وللدور الأول، وصلت إلى نحو 340 ألف ليتر، أي أن كل مدرسة من مدارس المحافظة حصلت على 30 بالمئة من مخصصاتها الكاملة.

ولفت مزهر إلى أنه ما زال يوجد 40 ألف ليتر، تم رصدها لنهاية هذا العام، ستقوم مديرية التربية بتوزيعها مع بداية الفصل الثاني.

منوهاً بأنه كان من المفترض توزيع مادة المازوت الخاصة بالمدارس مع بداية شهر أيلول، إلا أن توريد المادة إلى مديرية تربية السويداء من فرع المحروقات تأخر إلى منتصف شهر تشرين الأول، علماً أن احتياج المدارس من المازوت هو مليون و٢٠٠ ألف ليتر.