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المقداد لنظيره المصري: سبب تفجر الوضع في الأراضي المحتلة هو ممارسات الكيان الصهيوني الإجرامية

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن السبب الرئيس لتفجر الوضع في الأراضي المحتلة هو ممارسات الكيان الصهيوني الإجرامية، على مدار عقود من احتلال للضفة الغربية وضم للقدس، وبالتالي عدم تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف المقداد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري اليوم: إن موقفاً عربياً موحداً لوقف الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإنسانية لأطفال فلسطين يجب أن يشكل أولويةً لعملنا المشترك.
بدوره عبر الوزير شكري عن قلق مصر العميق من الأحداث الجارية في غزة والاستهداف المتصاعد للمدنيين الفلسطينيين من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافةً إلى التصعيد الذي قامت به في جنوب لبنان والأراضي السورية.
وأشار شكري إلى أن مصر تقوم بجهود واتصالات مكثفة مع أطراف عديدة لتهدئة الوضع وإدخال المساعدات الإنسانية لأهل غزة بشكل عاجل، لافتاً إلى أن جهود الجميع متفقة على النظر إلى الأزمة من منظور أخلاقي وإنساني.

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