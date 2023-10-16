خلال افتتاح اجتماع اللجنة المركزية للحزب.. عثمان: معركتنا في مواجهة الإرهاب جزء هام من المعركة الكبرى في مواجهة العدو الصهيوني

تشرين:

أكد المهندس غسان عبد العزيز عثمان عضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية الأمين العام لحزب العهد الوطني أن ما قدمته المقاومة في فلسطين وجنوب لبنان يدل بوضوح على أنها قوية ومتجذرة وهي في أفضل مراحلها ثقافة وممارسة.

وأضاف الأمين العام للحزب: الصفحات الناصعة التي سطرتها المقاومة خلال “طوفان الأقصى” كانت أعظم رد على مجزرة الكلية الحربية في حمص والتي ذهب ضحيتها العشرات من فلذات أكبادنا الذين يدفع الوطن أغلى ما لديه ليكونوا سوار الوطن وحماته عند الشدائد.

وقال عثمان في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع الدوري للجنة المركزية لحزب العهد الوطني أمس: إن ذلك يؤكد أن المعركة واحدة وأن العدو وأحد مهما حاولوا من خداع في تقديم الواقع بلبوس شتى، وأن معركتنا في مواجهة الإرهاب جزء هام من المعركة الكبرى في مواجهة العدو الصهيوني وحلفائه الذين سارعوا لنجدته وتبرير عدوانه على شعبنا في غزة وحرب الإبادة التي يتعرض لها وأرسلوا حاملة طائراتهم لنجدته.

وأضاف عثمان: حزبنا تابع باهتمام كبير تطور الأحداث واتخذ وأعلن موقفه الواضح من تلك الجريمة النكراء ومن العدوان المتواصل ويناشد كل القوى في العالم وكل المنظمات الدولية لتضطلع بدورها في وقف هذا الاجتثاث لشعب بأكمله واقتلاعه من أرضه في تحد واضح على التاريخ والجغرافيا وكل القيم الإنسانية والمثل العليا للبشرية.

وأشار عثمان إلى أن سورية بكل قواها مع فلسطين وشعبها بكل ما تمتلكه من إمكانيات وان محور المقاومة هو المنتصر في النهاية لأنه يمتلك الحق والقوة.

وأكد المهندس عثمان أن قيادة حزب العهد الوطني تدرك جيداً حجم التحديات الداخلية التي تعترض التقدم الاقتصادي وخطوات التنمية في سورية، وتبذل كل جهد لمكافحة البيروقراطية وتعطيل مصالح الناس، وتقويم الأخطاء التي ترتكب في مؤسسات الدولة، بما ينعكس على تفعيل الأداء الحكومي بما يلبي متطلبات أبناء شعبنا بكل فئاته بالعيش الكريم، مشيراً إلى أن حزب العهد الوطني يعمل لتعزيز دوره ودور الجبهة الوطنية التقدمية من أجل تمتين الوحدة الوطنية لشعبنا العربي السوري وجبهته الداخلية المتماسكة خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد ونهجه الثابت نحو بناء سورية المعاصرة وتحرير الأراضي المحتلة وإرساء دعائم الاستقرار والاستقلال الوطني بما يوفر الأمن والسلام في ربوع الوطن.