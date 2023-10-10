هيئة البادية تخطط لإنتاج مليون غرسة رعوية العام القادم.. العبد الله: إعادة تأهيل 86 بئراً .. 13 منها تعمل بالطاقة الشمسية

تشرين – ماجد مخيبر:

بدأت الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية تنفيذ خطتها الإنتاجية للموسم القادم في مشاتل إنتاج الغراس الرعوية الموزعة في المحافظات.

مدير عام الهيئة الدكتور بيان العبد الله بين أن خطة الهيئة لموسم 2023- 2024 تبلغ حوالي مليون غرسة رعوية في مشاتلها بمحافظات ريف دمشق وحمص وحماة ودير الزور والسويداء، حيث بدأت بتجهيز الخلطة الترابية في المواقع ليصار إلى تعبئتها لاحقاً بأكياس مخصصة لهذا الغرض وتجهيزها على أن يتم بذارها مع بداية شهر كانون الأول بهدف إنتاج الغراس الرعوية اللازمة لإعادة تأهيل وترقيع المحميات وحقول الأمهات في البادية السورية.

وقال العبد الله أنه مع بداية شهر تشرين الأول باشرت كوادر الهيئة في المحافظات بالتحضير لعمليات الاستزراع في الأرض المستدامة من فتح خطوط وتجهيز جور لنقل الغراس المنتجة في الموسم السابق والبالغة حوالي 1.07 مليون غرسة رعوية متنوعة مثل روثا ورغل محلي ورغل أمريكي وغيرها والتي تم إنتاجها من المشاتل الرعوية للموسم 2022 – 2023 ليتم زراعتها في أراضي البادية لزيادة مساحات المراعي في المحميات الرعوية، لافتاً إلى أن مساحة المحميات الحكومية المزروعة بالشجيرات الرعوية تجاوزت 280 ألف هكتار عام 2012، ولكن تم تخريب الجزء الأكبر وخروج عدد كبير منها عن الخدمة بفعل عمليات الحرق والتحطيب والرعي الجائر لذلك يتم العمل حالياً بشكل تدريجي على إعادة تأهيل ما يمكن تأهيله حسب الأولوية والأهمية بمعدل 1800 هكتار سنوياً، مضيفاً: وفي السياق نفسه تم إنشاء واستزراع محمية الجلد في بادية درعا على مساحة 70 هكتار بالتعاون بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي WFP، إلى جانب تقديم 160 ألف غرسة رعوية، لمربي الماشية في المنطقة الهامشية المحاذية لمنطقة الاستقرار الرابعة في باديتي حماة وحمص لإنشاء محميات رعوية خاصة للتخفيف من الاعتماد على العلف الصناعي وتحقيق مورد اقتصادي خاص بهم.

وأشار العبد الله أن الهيئة تعمل على تجهيز وتشغيل الآبار في المناطق المستقرة والآمنة، تزامناً مع وجود المربين وقطعان الماشية، حيث بلغ عدد الآبار المجهزة حتى تاريخه 86 بئراً من أصل 375 بئراً تعرض معظمها للأعمال الإرها..بية خلال الحرب، وبهدف تخفيف العبء عن المربين وتأمين مصدر مائي مستدام، منوهاً إلى أنه في ظل النقص الحاد بالمحروقات تعمل الهيئة على تشغيل الجزء الأكبر من الآبار على الطاقة البديلة، حيث تم تشغيل نحو 8 آبار هذا العام على الطاقة الشمسية بعضها ضمن اتفاقيات موقعة بين وزارة الزراعة ومنظمة الزراعة والأغذية “FAO” ليصل عدد الآبار العاملة على الطاقة الشمسية إلى 13 بئراً في مختلف المحافظات حتى تاريخه، كما تم إعادة تأهيل وتجهيز عدد من المنشآت الخاصة بالآبار على امتداد البادية السورية بعد تجهيز وتشغيل البئر ميكانيكياً.