أبخازيا تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

أدانت أبخازيا بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية أبخازيا في برقية موجهة لوزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن تعازيها لسورية حكومة وشعبا بضحايا الاعتداء الإرهابي.

وقالت الخارجية الأبخازية: تعرب أبخازيا عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة الجمهورية العربية السورية ولشعبها الصديق، وكذلك لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، كما وتعرب عن أمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.