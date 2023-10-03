شويغو يعلن: عدد الجنود المتطوعين والمتعاقدين مع القوات الروسية منذ بداية العام بلغ أكثر من 335 ألفاً

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن عدد الجنود المتطوعين والمتعاقدين مع القوات المسلحة الروسية بلغ منذ بداية العام الحالي أكثر من 335 ألف شخص دخلوا الخدمة العسكرية.

وفي مؤتمر صحفي بالفيديو مع قيادات القوات المسلحة الروسية نقلته وكالة نوفوستي اليوم، قال شويغو: “إن جميع المناطق المختلفة والشركات الحكومية الروسية يقدمون مساهمات كبيرة في قضيتنا المشتركة”، لافتاً إلى أن القوات الروسية نجحت في إضعاف القدرة القتالية للقوات الأوكرانية بشكل كبير وألحقت بها أضراراً جسيمة.

وأوضح شويغو أن جميع محاولات القوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات الروسية في منطقتي رابوتينو وفيربوفوي باءت بالفشل، وتم صد كل الهجمات في اتجاه سوليدار وأرتيموفسك.

وأضاف شويغو: “لدى روسيا ما يكفي من الأفراد العسكريين للعملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا ولا توجد أي خطط لتعبئة إضافية، وما يسهل ذلك إلى حد كبير هو الموقف الوطني لمواطنينا الذين يتطوعون بنشاط في صفوف المدافعين عن الوطن”.

ولفت الوزير الروسي إلى أن جنود القوات المسلحة الروسية يتصرفون ببسالة وحسم خلال العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا ويظهرون بطولة حقيقية، وتم منح ألقاب فخرية إلى 57 وحدة وتشكيلاً عسكرياً وأوسمة لـ 20 تشكيلاً ووحدة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية.

على الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة نحو 700 جندي للجيش الأوكراني، وإسقاط 58 طائرة مسيرة، وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه وخلال اليوم الماضي تم على محور كراسنو-ليمانسك إحباط 3 هجمات شنتها قوات كييف، والقضاء على 65 جندياً أوكرانياً.

وعلى محور كوبيانسك تم القضاء على 60 جندياً أوكرانياً على الأقل، وتدمير دبابتين.

وفي اتجاه دونيتسك، تم إحباط 3 هجمات شنتها قوات كييف وتكبيدها خسائر بلغت نحو 280 جندياً بين قتيل وجريح، وتدمير آليات ومعدات عسكرية وإسقاط 58 طائرة مسيرة.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 120 عسكرياً وتم تدمير 6 مركبات.

وعلى محور زابوروجيه، تم القضاء على 90 جندياً أوكرانياً، وتدمير ناقلتي جند ومدافع هاورتز ومستودع أسلحة تابع للواء الميكانيكي 41 التابع في منطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.