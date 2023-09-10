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تأمين مساكن للمتضررين من الزلزال يسير ببطء… الوزير مخلوف: الإسراع بإنجاز مشاريع السكن المؤقت والدائم

تشرين- رحاب الإبراهيم:
رغم مضي سبعة أشهر تقريباً على كارثة الزلزال، الذي ضرب حلب شباط الماضي، إلا أن عمليات تأمين مساكن دائمة أو مؤقتة للمتضررين تسير ببطء، وهو ما رصدته “تشرين” عند تغطية جولة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف يرافقه عدد من مسؤولي حلب يتصدرهم محافظها حسين دياب، فعلى الرغم من أن مشروع المعصرانية يسير بوتيرة جيدة لكن مشروع الحيدرية لا يزال مرهوناً بتوقيع العقد لإطلاقه على الأرض،  وهو أمر لم يعجب الوزير مخلوف، الذي عبر عن عدم رضاه عن التأخير في تنفيذ المشروع، وخاصة مع زيادة الدعم المادي لإنشاء مشاريع المساكن للمتضررين من الزلزال.
بالمقابل يبدو واقع الوحدات السكنية المتنقلة التي قدمت لدعم المتضررين من الزلزال من العراق الشقيق وتحديداً من الحشد الإغاثي العراقي، ودولة الصين الشعبية، أفضل حالاً، حيث شارفت تقريباً على الانتهاء، بنسبة إنجاز تجاوزت 50%.
الوزير مخلوف في تصريح للصحفيين أكد أهمية المشاريع السكنية المؤقتة والدائمة، التي تنفذ مواقع مختلفة بمواصفات جيدة، وفق مدد زمنية معنية، الأمر الذي سيساعد على نقل المتضررين من مراكز الإيواء إلى مساكن خاصة بهم، مبيناً أن المشاريع السكنية الخاصة بالمتضررين من الزلزال وتحديداً في المعصرانية تسير بشكل جيد.
وبالمقابل وأثناء زيارته إلى مركز خدمة المواطن اعتبر الوزير مخلوف أنه يقدم كل التسهيلات اللازمة للمراجعين لتمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، خلال مدة 48 ساعة وفق المسارات المعتمدة الزمنية والقانونية المحددة.
بدوره مدير فرع المؤسسة العامة للاسكان بحلب المهندس سالم حبيب بين أن مشروع المعصرانية نفذ على 4 محاضر تضم 120 مسكناً، يسير إنجازها بوتيرة جيدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 50%، في حين أشار الدكتور معد مدلجي رئيس مجلس مدينة حلب إلى أن مشروع الحيدرية يتضمن 4 أبنية سكنية بمعدل عشرة طوابق، كل بناء يضم 80 شقة، بعدد إجمالي 320 شقة.
وعند سؤاله عن أسباب التأخير في تنفيذ المشروع بحيث لم يبدأ في إنشائه بعد، أكتفى مدلجي بالقول إن مجلس مدينة حلب قدم الأرض للمؤسسة العامة للإسكان لتنفيذ المشروع وتعهد مؤسسة الإنشاءات العسكرية بحلب.
وفيما يخص المساكن مسبقة الصنع بين عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب محمد فياض أن المساكن مسبقة الصنع التي يتم تجهيزها في منطقة جبرين تمتد على مساحة 5 هكتارات بالتعاون مع الحشد الإغائي العراقي بواقع 332 مسكناً جهز منها 210 وحدات مسبقة الصنع، في حين أكد لـ”تشرين” المسؤول الإداري في الحشد الإغاثي العراقي أحمد سلمان أن نسبة الإنجاز في الوحدات مسبقة الصنع المقدمة لدعم المتضررين من الزلزال بلغت 50%.
ت: صهيب عمراية

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