القوات الروسية تدمّر أربعة زوارق حربية أوكرانية، ومقاتلة «سو-34» تطلق «كينجال»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مقاتلات أسطول البحر الأسود الروسي أربعة زوارق حربية أوكرانية أمريكية الصنع، كانت تحمل مجموعات إنزال أوكرانية غرب شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان الوزارة: “دمرت مقاتلات أسطول البحر الأسود الروسية أربعة زوارق حربية أمريكية Willard Sea Force سريعة على متنها مجموعات إنزال أوكرانية كانت متجهة نحو القرم في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود”.

كما أعلنت (الدفاع الروسية) في بيانها أن مقاتلة “سو-34” تستخدم لأول مرة صاروخ “كينجال” في أوكرانيا, ويعتبر أول إطلاق لصاروخ “كينجال” فرط الصوتي من مقاتلة “سو-34″، بعد أن اقتصر استخدامه على مقاتلات “ميغ-31”, في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وصرّح مصدر في وزارة الدفاع بأن “مقاتلة “سو-34” أطلقت لأول مرة صاروخ “كينجال” فرط الصوتي بمهمة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتم رفع أسماء أفراد الطاقم المشاركين في المهمة لتقليدهم أوسمة الشرف”.

وصاروخ “كينجال” هو الأحدث في ترسانة الصواريخ الباليستية فرط صوتية الروسية، وتم تحديث مقاتلتي “سو-34” و”ميغ-31كا”، وقاذفة “تو-22إم3” الإستراتيجية لتزويدها بهذا النوع من الصواريخ.

وتفوق سرعة صاروخ “كينجال” سرعة الصوت بعشرة أضعاف، ويبلغ مداه أكثر من ألفي كيلومتر، وقادر على المناورة والإفلات من أي دفاعات جوية، كما يمكن تزويده برؤوس حربية تقليدية ونووية بوزن نصف طن لتدمير الأهداف البرية، والبحرية.

كانت اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، ومقاطعة كورسك مساء أمس الأحد.