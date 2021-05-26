مع الساعة الأخيرة للانتخابات عدد من المراكز الانتخابية في المحافظات تستقبل ناخبين للإدلاء بأصواتهم

مع الساعة الأخيرة للاستحقاق الدستوري لا تزال بعض المراكز الانتخابية المنتشرة في المحافظات تشهد إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بعد قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخابات خمس ساعات في كل المراكز نتيجة الإقبال الشديد على صناديق الاقتراع.

ففي حلب أوضح القاضي محمود هركل رئيس اللجنة القضائية الفرعية في تصريح لمراسل «سانا» أن عملية الاقتراع مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ليلا وتم تزويد معظم المراكز الانتخابية بصناديق اقتراع جديدة نظرا لامتلاء الصناديق التي تم افتتاحها منذ بدء العملية الانتخابية.

وفي حمص أشار المستشار اسماعيل شعبان رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات إلى أن مراكز المحافظة مدينة وريفا تشهد إقبالا واسعا بعد تمديد فترة الانتخابات مبينا أن الانتخابات تسير بشكل جيد.

وقال الجريح فرزات كامل شمة: جئنا لنعلن راية النصر بعد صمود عشر سنوات في وجه الإرهاب فيما اكد الجريح مصطفى عيسى العقاد انه بعد عشر سنوات من الحرب والتصدي للإرهاب نعيش اليوم مرحلة جديدة لنقول لكل دول العالم اننا سنبقى صامدين في وجه الإرهاب.

وفي مدينة الرستن بريف حمص بين عمار أيوب مدير المركز الانتخابي في مديرية المنطقة بالرستن أن الإقبال مستمر في المركز حتى الساعة وتمديد العملية الانتخابية أتاح المجال لعدد أكبر من أهالي المدينة للحضور والمشاركة بالانتخابات.

بدوره بين المستشار اسماعيل الشعبان رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات في حمص أن كافة رؤساء وأعضاء اللجان كانوا يقومون بدورهم وعملهم بطريقة قانونية وتم الاطلاع على السجلات ووسائل الاقتراع ولم يتم تسجيل أي ملاحظة على سير العملية الانتخابية.

وفي مدينة تدمر اكد رئيس لجنة مركز بلدية تدمر الانتخابي بدر قشعم أن العملية الانتخابية لا تزال تسير بشكل جيد دون أي معوقات.

وقالت المواطنة فضة المزعل من البدو الرحل التي قدمت مع زوجها من منطقة بعيدة في البادية إنها جاءت لتمارس حقها الانتخابي لكي تختار هي وزوجها المرشح الأكفأ لقيادة سورية مشيرة إلى أنها وصلت إلى المركز الانتخابي متأخرة بعد الساعة السابعة مساء وذلك حتى سنحت لهم الفرصة بتوفر وسيلة النقل التي أوصلتهم إلى أقرب مركز انتخابي في تدمر.

وفي الحسكة أكد القاضي إيلي ميرو رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات أن قرار تمديد فترة الانتخاب جاء بناء على الإقبال الكبير للمواطنين لممارسة حقهم الانتخابي في مختلف المحافظات لاسيما محافظة الحسكة التي شهدت إقبالا مميزا وكبيرا تجاه مختلف مراكز الانتخاب حيث قامت اللجنة الفرعية بتزويد بعض المراكز بصناديق انتخاب اضافية وافتتاح مركزي انتخاب لاستقبال الأعداد الكبيرة من الناخبين.

وفي طرطوس أكد القاضي غسان اسعد رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات ان عددا من المواطنين في مختلف مناطق المحافظة لا يزالون حتى الساعة يقترعون في بعض المراكز.

وأشار أسعد إلى أن صناديق الاقتراع في أكثر من مركز انتخابي في المحافظة امتلأت بالكامل وقد تم إعادة تزويدها بصناديق إضافية حيث تجاوز عدد المراكز التي امتلأت الصناديق فيها 20 مركزا.