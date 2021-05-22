انتخابات رمزية لأبناء الجالية السورية في تونس دعماً للاستحقاق الرئاسي

نظم أبناء الجالية السورية في تونس اليوم انتخابات رمزية داعمة للاستحقاق الرئاسي في سورية وذلك بالتعاون بين جامعة الأمة العربية وعدد من الجمعيات والهيئات الوطنية التونسية.

وأكد عدد من أبناء الجالية السورية الذين توافدوا إلى مراكز الاقتراع في العاصمة تونس للمشاركة في هذه الانتخابات الرمزية بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين سورية وتونس منذ عام 2012 أن الاستحقاق الانتخابي يجسد استقلال القرار الوطني السوري ويؤكد على أن السوريين وحدهم من يقررون مستقبل بلدهم ويدافعون عن سيادته.

وشدد المشاركون على أن الشعب السوري منتصر في معركته وأنه سيقرر من خلال الانتخابات الرئاسية بكل ديمقراطية من يمثله في المستقبل.

وتبعث هذه الانتخابات الرمزية برسائل عدة أبرزها استبشار السوريين والتونسيين بالمرحلة الجديدة التي تدخلها سورية بخطا ثابتة نحو إعادة البناء والازدهار ليؤكد السوريون أهمية الاستحقاق الانتخابي في بلدهم مجددين دعوة السوريين في الداخل إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية.

«سانا»