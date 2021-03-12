الصحة: 71 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 88 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 88 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 16328 شفيت منها 10799 وتوفيت 1090 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الجمعة 12 آذار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

19في دمشق

18في اللاذقية

13في السويداء

9في طرطوس

4في ريف دمشق

3في حمص

3في حلب

2في درعا

=الشفاء:

16في حلب

15في دمشق

12في اللاذقية

11في حمص

9في طرطوس

9في ريف دمشق

6في درعا

6في السويداء

4في حماة

=الوفاة:

2في دمشق

2في اللاذقية

1في طرطوس