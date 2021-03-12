الصحة: 71 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 88 حالة
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 88 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 16328 شفيت منها 10799 وتوفيت 1090 حالة.
وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الجمعة 12 آذار 2021 على الشكل التالي :
الإصابات:
19في دمشق
18في اللاذقية
13في السويداء
9في طرطوس
4في ريف دمشق
3في حمص
3في حلب
2في درعا
=الشفاء:
16في حلب
15في دمشق
12في اللاذقية
11في حمص
9في طرطوس
9في ريف دمشق
6في درعا
6في السويداء
4في حماة
=الوفاة:
2في دمشق
2في اللاذقية
1في طرطوس