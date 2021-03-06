برشلونة يتجاوز أوساسونا بهدفين

فاز برشلونة على مضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب “السادار” ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

حيث تقدم النادي الكتالوني بهدف نظيف سجّله الدولي الإسباني جوردي ألبا في الشوط الأول من المباراة في الدقيقة 30، وفي الشوط الثاني تمكن إلياكس موريبا صاحب الـ”18″ عاماً من إحراز هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 83.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده للنقطة 56 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، فيما توقف رصيد أوساسونا عند 28 نقطة بالمركز الثالث عشر في سلم ترتيب الليجا.