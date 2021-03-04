التربية: توزيع اعتمادات إعادة الإعمار لترميم المدارس

دعت وزارة التربية مديرياتها في المحافظات لتحديد قائمة بأولوية المدارس المراد ترميمها في كل منها ليتم البدء بالعمل على إعادة إعمار وترميم المدارس مع بداية الأسبوع القادم.

وفي تصريح لـ «سانا» أشار المدير العام للهيئة العامة لأبنية التعليم في وزارة التربية هيثم بدوي إلى أن الوزارة خصصت 6 مليارات ليرة سورية لإعادة الإعمار وترميم المدارس في سورية للعام الحالي مبيناً أن الوزارة ستفتح باب الاستثمار في مجال ترميم عدد من المدارس بالتشاركية مع جهات أخرى والعمل على دعم المبالغ المخصصة للترميم من خلال وزارتي المالية والإدارة المحلية والبيئة والمنظمات الدولية.

وأشار بدوي إلى أن هذا الاعتماد سيتم تخصيصه خلال العام الجاري وتوزيعه على المدارس في المحافظات لافتاً إلى سعي الوزارة لرصد حاجة كل محافظة على أن تحتفظ الوزارة بنسبة 10 بالمئة من إجمالي المبلغ أي 600 مليون ليرة سورية كاحتياط اسعافي يستخدم في ترميم مدارس غير ملحوظة بالخطة الموضوعة.

وأوضح بدوي أنه تم تقديم طلب إلى رئاسة الوزراء لمضاعفة المبلغ بحيث يصبح 12 ملياراً لهذا العام منوهاً بأهمية التشاركية مع القطاع الخاص ولافتاً إلى دور المنظمات والمجتمع المحلي في المساهمة بهذه العملية ولو بشكل جزئي وكل حسب قدرته.