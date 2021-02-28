الدفاع الروسية: إرهابيو «النصرة» ينفذون 24 اعتداءً في منطقة خفض التصعيد بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها نفذت 24 اعتداءً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحماة وحلب واللاذقية.

ونقلت « سانا» عن نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم العميد البحري فياتشيسلاف سيتنيك قوله في بيان أنه تم رصد 14 اعتداء لإرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» في محافظة إدلب و4 اعتداءات في كل من محافظتي حلب واللاذقية واعتداءين في محافظة حماة.

ويواصل إرهابيو «جبهة النصرة» المنتشرون في إدلب وبعض المناطق في ريفها اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين ووقوع أضرار في الممتلكات.