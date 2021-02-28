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الأحد,28 شباط , 2021
صحيفة تشرين -
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الخامنئي: الغرب يكذب ويريد سلب مقومات قوة إيران
شلاباتا: العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور خرق فاضح للقوانين الدولية
استشهاد خمسة يمنيين في مجزرة جديدة للعدوان السعودي
مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2021/2/28 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في كل من مناطق: غابة الأسد – أكاديمية الاسد– محلة سليمان الحلبي – العيس – ضا...
قتلى ومصابون بعصيان لإرهابيي «داعش» في سجن الهول
وزارة الدفاع الأرمنية: الجيش يواصل مهامه لضمان أمن البلاد
تواصل الإدانات للعدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور
عبد اللهيان: البيت الأبيض يحافظ على صداقته مع تنظيم «داعش»الإرهابي
وفاة 4 أشخاص وإصابة 18 جراء اندلاع حريق في مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة
«فياارب»: ندين العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور ونجدد تضامننا ودعمنا لسورية
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لقطة اليوم
صباح الخير..
لقطة اليوم
صباح الخير..
في
28 شباط , 2021
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لقطة اليوم
صباح الخير..
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