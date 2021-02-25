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الخميس,25 شباط , 2021
صحيفة تشرين -
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الأخبار
المركزي ينفي ما يشاع عن طرح فئة الـ 10000 ليرة
الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين في الضفة
طهران:لا حاجة للتفاوض لعودة واشنطن إلى التزاماتها بالاتفاق النووي
مادورو: لن نتحاور مع «الأوروبي» ما لم يتراجع عن سياسة العقوبات
بلينكن: واشنطن تسعى للعودة إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان
قوات الاحتلال تقتحم بلدتي العيسوية والطور في القدس
البيت الأبيض: قريباً نشر التقرير الاستخباراتي حول مقتل خاشقجي
روسيا: لسورية الحق الكامل في إجراء الانتخابات الرئاسية
توقيع عقود تصديرية و تكريم للصناعيين المتميزين في ختام معرض "سيلا "
بوليانسكي: نرحب بسحب واشنطن طلب إعادة فرض «العقوبات» على إيران
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لقطة اليوم
صباح الخير..
لقطة اليوم
صباح الخير..
في
25 شباط , 2021
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