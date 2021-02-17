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الأربعاء,17 شباط , 2021
صحيفة تشرين -
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تنديد فلسطيني بمنع الاحتلال إدخال لقاحات كورونا إلى قطاع غزة
مقتل اثنين من مسلحي ميليشيا «قسد» بناسفة شمال الرقة
كاتب تشيكي: الإجراءات الاقتصادية القسرية لن تنجح في تحقيق أهداف الغرب في سورية
موسكو: فرض عقوبات أحادية الجانب على الدول يثير (قلقاً خاصاً)
السيد نصر الله: المقاومة لا تبحث عن الحرب لكنها ستخوضها إن فرضت عليها
«الطاقة الذرية»: إيران أخطرتنا بوقفها تنفيذ الإجراءات الطوعية بالاتفاق النووي
185 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
ملايين الليرات ينفقها النظام التركي لتشييد السجون
روحاني: نرحب بالحوار والتعاون مع دول الخليج
طهران: وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي لا يعني قطع التعاون مع «الطاقة الذرية»
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لقطة اليوم
صباح الخير..
لقطة اليوم
صباح الخير..
في
17 شباط , 2021
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