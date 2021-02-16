المهندس عرنوس لأعضاء مجلس الشعب عن طرطوس: الحكومة تبذل الجهود لتنفيذ الخطط التنموية والخدمية

دمشق – تشرين :

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال لقائه اليوم أعضاء مجلس الشعب عن محافظة طرطوس أهمية تكامل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تم إقرارها والتركيز على استثمار الكفاءات العلمية الموجودة في المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأوضح المهندس عرنوس أن الحكومة تبذل كل الجهود لتنفيذ الخطط التنموية والخدمية المقرة لدفع عملية التنمية في محافظة طرطوس وتصويب مكامن الخلل وإعطاء الأولوية لدعم القطاعين الزراعي والسياحي وتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ورصد الاعتمادات اللازمة لاستكمال إنجاز جامعة طرطوس، مشدداً على إعطاء الأولوية لأسر الشهداء والقيام بكل ما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة لهم وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم وتوفير فرص العمل لهم.

وتركزت الطروحات حول تسريع وتيرة إنجاز جامعة طرطوس وزيادة عدد مدارس المتفوقين وإعادة النظر بتوزيع المعلمين على مدارس المحافظة وتخصيص الاعتمادات اللازمة لإشادة مشفى في صافيتا ومنح الموافقات لشق الطرق التي تخدم أسر الشهداء وتوفير مستلزمات استثمار سهل عكار بالشكل الأمثل وتوسيع قاعدة المشاريع السياحية واستكمال إجراءات تصديق المخطط التنظيمي للكورنيش البحري ودعم المجالس المحلية والحد من التلوث البيئي الناتج عن معمل الإسمنت وتنظيم مناطق المخالفات وإحداث شركات تأمين للقطاع الزراعي، واستثمار كافة الموارد البشرية والمادية المتوافرة في المحافظة بما يصب في المصلحة الوطنية العليا.