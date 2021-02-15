مقتل مسلح من ميليشيا «قسد» وإصابة آخرين في هجومين بريف دير الزور

قتل مسلح وأصيب آخرون من ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجومين منفصلين على محاور تحركاتهم بريف دير الزور.

وذكرت مصادر محلية لـ «سانا» أن مسلحا من ميليشيا «قسد» قتل صباح اليوم جراء إطلاق النار عليه في قرية الحجنة بريف دير الزور الشرقي.

وأفادت المصادر بإصابة عدد من مسلحي الميليشيا جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية في بلدة الشحيل بالريف الشرقي أيضاً قبل أن تستقدم الميليشيا تعزيزات إلى القرية وفرضت طوقاً أمنياً في المنطقة بحثاً عن منفذي الهجوم.

وقتل مسلحان وأصيب آخرون من ميليشيا «قسد» المدعومة أمريكيا أمس في هجومين منفصلين على محاور تحركاتهم بريفي دير الزور والحسكة.