بايدن ينتقد قرار تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ

لقي قرار مجلس الشيوخ الليلة الماضية تبرئة سلفه دونالد ترامب من تهمة التحريض على التمرد واقتحام مبنى الكونغرس الكابيتول في الـ 6 من الشهر الماضي، انتقاداً شديداً من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت فرانس برس عن بايدن قوله بعد التصويت النهائي في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي لم يفض لإدانة ترامب: إن «هذا الفصل المحزن من تاريخ الولايات المتحدة ذكرنا بأن الديمقراطية هشة في البلاد ويجب أن نكون على الدوام يقظين».

وأيد 57 عضواً في مجلس الشيوخ إدانة ترامب مقابل رفض 43 عضواً آخرين الإدانة خلال التصويت النهائي الليلة الماضية ما يعني عدم توافر أغلبية الثلثين المطلوبة لإدانته.

من جانبها، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي شنّت هجوماً لاذعاً على ممثلي الحزب الجمهوري الذين صوتوا ضد إدانة ترامب وقالت: إن «ما رأيناه كان مجموعة جبانة من الجمهوريين الذين ليس لديهم على ما يبدو خيارات لأنهم كانوا يخشون الدفاع عن وظيفتهم والمؤسسة التي يخدمون فيها».

ووصفت بيلوسي تصريح زعيم الجمهوريين الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي قال فيه إن «ترامب ما زال مسؤولاً جنائياً أو مدنياً عن أفعاله في منصبه “بأنه كان “خطاباً مخادعاً».