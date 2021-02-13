معتمدو الغاز يرفعون تسعيرة تعبئة “البوابير” إلى ٨ آلاف ليرة

السويداء – طلال الكفيري:

ابتزاز علني يمارسه الكثيرون من معتمدي الغاز في السويداء لمن يريد تعبئة “بابور” الغاز، مستغلين الحاجة المُلحة لهذه “البوابير”، بسبب تأخر تبديل أسطوانة الغاز.

إذ أشار عدد كبير من المواطنين لـ”تشرين” إلى أن معظم المعتمدين في مدينة السويداء يتقاضون /٨/ آلاف ليرة ثمن تعبئة “بوابير” الغاز، والبعض منهم يتقاضون /١٠/ آلاف ليرة، وبالرغم من هذه المخالفة للتسعيرة النظامية، والتي لم تعد خافية على أحد إلا أن يد الرقابة التموينية مازالت بعيدة عنها، مع العلم أن كل الضبوط المنظمة بحق معتمدي الغاز كانت نتيجة شكاوى المواطنين وليس بناء على جولات رقابية.

علماً أن التسعيرة النظامية لتعبئة “بابور” غاز سعة ٤ كغ هي ١٢٢٥ ليرة.

والسؤال المطروح: أين الجهات الرقابية من هذه المخالفة الواضحة والصريحة، وإلى متى سيبقى المواطن يئن ألماً تحت سياط هؤلاء المبتزين؟

والمسألة الأخرى هي قيام بعض أصحاب المحال الحرفية /خبز عربي .. وغيرها/ بتعبئة هذه “البوابير” علماً أنهم لا يملكون تراخيص نظامية تخولهم القيام بذلك.

رئيسة دائرة حماية المستهلك تكليفاً رشا رحروح قالت: سبق للدائرة وأن نظمت الكثير من الضبوط بحق معتمدي الغاز لتقاضيهم زيادة على التسعيرة، ومعظم الضبوط كانت بناء على شكاوى المواطنين، وعلى كل مواطن يشعر بالغبن، جراء قيام المعتمد أو من يملك ترخيصاً لتعبئة الغاز بتقاضي زيادة عن التسعيرة النظامية التقدم بشكوى فوراً إلى الدائرة.