موسكو: قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيينا غير مبرر

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيين روس “غير مبرر وغير ودي” واصفة إياه بأنه استمرار لسياسات التدخل في شؤون روسيا الداخلية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح لقناة روسيا1 اليوم: إن القرارات التي أعلنتها بولندا وألمانيا والسويد تمثل استمرارا لسلسلة الإجراءات والعمليات التي ينفذها الغرب تجاه بلادنا والتي نصنفها تدخلا بشؤوننا الداخلية.

وشددت زاخاروفا على أن روسيا طردت دبلوماسيين من هذه البلدان الثلاثة بعد “رصدهم متلبسين” في إشارة إلى مشاركتهم بالمظاهرات غير المرخصة ضد اعتقال السياسي ألكسي نافالني.

وأعلنت ألمانيا والسويد وبولندا في وقت سابق اليوم طرد 3 دبلوماسيين روس في إطار سياسة الرد بالمثل على قرار اتخذته موسكو في الخامس من شباط الجاري على خلفية الاحتجاجات التي جرت في الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي.