الصين تؤكد أهمية تعزيز الحوار والتعاون مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي ضرورة تعزيز الحوار والتعاون في مختلف القضايا بين الصين والاتحاد الأوروبي ودعم التعددية الحقيقية لمواجهة التحديات العالمية.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع ممثل السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الرئيس الصيني أعلن بشكل مشترك مع قادة الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي استكمال مفاوضات اتفاقية الاستثمار بين الطرفين الأمر الذي ساهم في رفع العلاقات والتعاون العملي بين الجانبين إلى مستوى جديد وشكل أنباء إيجابية ورفع الآمال بشأن الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وشدد وانغ على ضرورة اغتنام الطرفين هذه الفرصة لتعزيز الحوار والتعاون في جميع المجالات ودعم التعددية الحقيقية والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية لدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين إلى مستوى جديد.

من جهته أكد بوريل أن التعاون بين الصين والاتحاد الاوروبي ضروري للغاية ولا يمكن الاستغناء عنه معرباً عن استعداد الاتحاد لإجراء حوار صريح وواضح مع الصين إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات عدة كقضايا تغير المناخ وحماية البيئة والتنوع البيولوجي والرياضة وتعزيز عملية التصديق على اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين وتعميق التعاون في مجال اللقاحات.