السوري القومي الاجتماعي: يدين افتتاح النظام التركي كلية ومعهداً شمال حلب

دان الحزب السوري القومي الاجتماعي بشدة قرار النظام التركي افتتاح كلية ومعهد يتبعان لجامعة اسطنبول في بلدة الراعي شمال حلب مؤكداً أنه يشكل تعبيراً عن غريزة الإرهاب والعدوان على حساب التعليم والمناهج السورية.

وجاء في بيان صدر عن الحزب اليوم القرار التركي يشكل خرقاً جديداً فاضحاً للسيادة السورية ويندرج في سياق الانتهاكات المتواصلة للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية ويعبر بوضوح عن صلافة الاحتلال التركي وعدوانيته.

ودعا الحزب إلى مقاومة كل أشكال الاحتلال التركي ومسمياته واعتبار أن مقاومة الغزو التربوي لا تقل أهمية عن مقاومة الغزو العسكري الإرهابي.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أكد في تصريح لـ سانا أمس رفض سورية جملة وتفصيلاً قرار رأس النظام التركي افتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية باسطنبول في بلدة الراعي بريف حلب مشدداً على أنه يشكل عملاً خطراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.